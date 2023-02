Roy & Al jouent les cadors ! – Ed. Glénat

Roy & Al jouent les cadors ! est un ouvrage, pour public averti, de Ralf Konig, paru aux éditions Glénat, fin janvier 2023. Un ouvrage souple, de 64 pages, qui offre des gags déjantés, pour un savoureux duo canin, qui vont se retrouver dans des situations impudiques, stupéfiantes, improbables, érotiques…

Une femme d’un certain âge est installée dans son fauteuil. Elle appelle son petit chien, pour lui donner un petit biscuit. Le chien, assoupit sur un coussin, se réveille et accourt auprès de sa maîtresse, tout heureux. Il croque le biscuit et lèche la vieille dame. Avant de passer à la suite, elle lui demande d’aller dans le jardin, afin de faire sa petite crotte sur le gazon. Ainsi, il aura plus de place, dans son petit bidon ! Elle l’embrasse et lui explique que c’est fini les boîtes pas chères de chez Aldi, les temps des homos… La vieille femme le rassure, avant de le laisser aller faire sa crotte. Le petit chien bondit joyeusement sur le joli gazon, s’arrête, fait sa crotte, se frotte le derrière, s’allonge, joue avec un papillon… Tout semble bien et paisible pour lui, la vie idéale pour un terrier hurleur pure race !

Malheureusement, le rêve d’Al se termine-là, lorsque son compagnon, un autre chien, plus gros, nommé Roy, le regarde se lécher consciencieusement la bite. Après le décès de sa maîtresse, le petit chien se retrouve chez une personne gay, avec un gros chien qui semble un brin fêlé et inculte. Un duo improbable, qui va pourtant offrir quelques instants hilarants, surprenants, libidineux, érotiques et invraisemblables. Plusieurs gags de plusieurs pages sont donc à découvrir, dans cette bande dessinée pleine d’humour, avec deux cabots plutôt attachants. Les histoires sont, bien évidemment, pour un public averti, avec des scènes licencieuses. Il y a aussi des instants d’incompréhension qui apportent tout le charme de ces récits, jouant sur le décalage entre Al et Roy. Le dessin est assez simple, plutôt rond, allant à l’essentiel.

Roy & Al jouent les cadors ! est un album, pour public averti, des éditions Glénat. Un ouvrage souple qui présente un savoureux duo canin, pour des gags déjantés, ainsi qu’un univers érotique. Sans tabou les scènes improbables, drôles et libidineuses s’enchainent assez bien.

