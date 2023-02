Tandis que le temps passe au fil des saisons d’Ohgishima, la jeune Tamao ne peut rien faire pour ralentir son corps. Elle sait qu’elle sera la finalité de son destin, et appréhende le moment où elle atteindra la puberté. Mais d’autres événements se préparent sur Nagasaki, qui, à la veille de la révolution de Meiji, commence à s’enflammer.

Second tome d’une fresque passionnante mêlant Histoire, traditions et modernisation de l’Empire du Japon, à travers la vie d’une jeune future courtisane.

À paraître le 15 février 22 aux Éditions Glénat Manga.(+15)

Le décor :

1867, 7e mois sur le quartier de Maruyama…

Ganji est bien embêté après le quiproquo de la fois dernière. Non seulement, il craint d’avoir dévoilé ses croyances, mais aussi ses sentiments envers cette personne ! Heureusement, son compagnon de travail le rassure en lui rappelant qu’il vaut mieux avouer une vérité gênante que de ne rien dire.

Plus loin, à la boutique de Monsieur Gordes, Kojiro, Momotoshi et les garçons goûtent un breuvage étonnant, en attendant que le samouraï commence sa tournée de surveillance. Mais dès qu’il commence son tour de garde, il apprend que des marins britanniques ont été agressés. Il faut chercher le coupable, et Kojiro se chargera de surveiller Dejima. Il somme tous ceux qu’il croise de rentrer chez eux, dont Momotoshi, Ganji et Yasuke.

Sur le chemin du retour, Ganji est interpellé par un émissaire de la magistrature, à propos de son collègue de travail. Yasuke serait soupçonné d’être un « kirishitan » (chrétien catholique). Il doit craindre pour sa vie, mais Ganji ne peut malheureusement pas le prévenir.

Avec toute cette agitation, dans la maison de leur « bienfaiteur », Tamao comprend que des changements vont avoir lieu bientôt ….

Le point sur le manga :

Si vous avez raté le premier opus, c’est par ICI >> TOME 1

Le temps passe pour la protagoniste principale, et les événements se précipitent. Kan Takahama continue son récit multi-destin, dans ce second tome des saisons d’Ohgishima aux éditions Glénat Manga. ! D’un côté, l’approche de la puberté pour la jeune Tamao qui essaye d’accepter lentement, mais difficilement son futur statut. Puis les rapports affectifs entre les personnages. Leurs difficultés à s’émanciper. De l’autre, la flambée révolutionnaire entraînant meurtres des étrangers se frottant à ces quartiers des plaisirs devenus des plaques commerciales tournantes.

L’autrice y mêle une nouvelle fois, ses connaissances avec différents interludes entre chaque chapitre. Ceux-ci permettent d’expliquer avec humour quelquefois, la situation de l’époque, et/ou la manière dont elle se renseigne pour rendre au mieux les accessoires et vêtements qu’elle dessine. Aussi, les différentes appellations japonaises traduites et renseignées.

C’est toujours une vraie mine historique, et elle permet au lecteur de s’attacher à chacun de ses protagonistes.

La conclusion :

On suit avec intérêt, mais également avec bouleversement le sort de la jeune Tamao, et l’évolution de chacun des personnages. Ce second tome des saisons d’Ohgishima, tombe sous les signes avant-coureurs d’une explosion future du monde traditionnel et du devenir incertain de chacun des personnages.

Une fresque passionnante et renseignée, dans un monde à part, aux Éditions Glénat Manga, autant sur le plan culturel que sur le plan historique.