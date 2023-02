Dot, le petit nouveau de Lelo, pour plus de plaisir

Vous voulez expérimenter les orgasmes multiples ? Comment ça cela n’existe pas ? Avec le petit nouveau de LELO, vous allez vite changer d’avis. Soyez prête pour une nouvelle expérience coquine qui vous fera grimper au rideau avec DOT.

Lelo c’est le partenaire parfait qui adore nous surprendre avec ces jouets coquins, on en parle régulièrement à la rédaction. Avec Dot, petite nouveauté : vous allez (re)demander qu’on vous titille. Car le petit nouveau de Lelo est un sacré coquin. On vous le dit mais il faudra l’essayer pour s’en rendre compte.

Explorer alors les plaisirs illimités et les émotions coquines et intenses que procurent les jeux sexuels grâce à DOT, votre nouveau stimulateur clitoridien ! Assurément, il va devenir votre nouveau compagnon.

Il est doté de technologie de pointe Infinite Loop™, de vibrations puissantes, d’un mouvement elliptique révolutionnaire et d’une forme innovante, il offre une stimulation extrême ciblée qui vous transportera au-delà des limites du plaisir. C’est chaud, chaud, on vous le dit !

Dot, titille moi encore !

Mais Infinite Loop Kézako ? En fait, le DOT suit une trajectoire elliptique intense et constante qui vous permet de créer des plaisirs intenses et variés. Son mouvement reproduit celui du symbole de l’infini, lui permettant de stimuler continuellement votre clitoris jusqu’à ce que vous atteigniez un orgasme explosif. En changeant de position ou d’angle, vous découvrirez des sensations nouvelles !

Vous pouvez régler sa puissance à plusieurs niveaux différents afin de trouver la bonne intensité en fonction de vos préférences sexuelles. On vous avait dit que c’était un coquin ce petit nouveau !

La douceur soyeuse du silicone dont il est fait permet une meilleure hygiène tout en fournissant un contact plus agréable à votre zone érogène, sans aucun inconfort ou malaise au niveau du clitoris. Sa forme ergonomique et sa taille compacte permettent une précision absolue lorsque vous le dirigez vers votre point sensible – la tête en épingle transmettra les pulsations intimes avant que le plaisir n’atteigne son apogée!

Obtenez des sensations intenses et inoubliables, à deux ou seul(e), avec DOT. Avec lui, vous atteindrez un orgasme intense rempli de sensations extraordinaires. C’est l’expérience ultime offerte par ce petit doigt coquin.

Et si vous n’en avez pas assez, vous pouvez aller découvrir d’autres compagnons coquins sur le site de LELO. Plaisir garanti.

consulter le site de LELO