Lily de Lelo fête ses 20 ans

Ces vingt dernières années ont été un grand succès pour Lelo et son célèbre sextoy de luxe, le Lily. Depuis sa création, le Lily s’est vendu dans le monde entier, et cette année pour les 20 ans, Lelo a décidé de créer un nouveau membre à la famille du Lily : Le Lily 3 !

Dernier né de la famille Lelo, le Lily 3 est un mini vibromasseur simple d’utilisation mais aux multiples possibilités. Conçu dans le but de raviver les sens et de procurer une expérience orgasmique qui restera gravée à jamais dans votre mémoire, ce produit unique promet des plaisirs sans précédent. Sa taille compacte ne doit pas être trompeuse car il regorge de fonctionnalités conçues pour vous offrir des instants partagés intenses et passionnels remplis de plaisir. Caliente tout ça.

LILY, 20 ans de plaisir

Grâce à sa forme ergonomique, le Lily 3 s’adapte parfaitement à la main et procure une stimulation directe sur les zones érogènes mais si vous préférez de longs massages apaisants il peut aussi se plier à votre volonté.

Sa taille compacte en font un compagnon discret. Quant à son design épuré, on ne se doute toujours pas que l’on a un jouet coquin entre les mains. Vous pourriez encore une fois l’oublier sur votre table de nuit sans que personne ne sache ce que c’est. Et ça c’est propre à tous les compagnons LELO, c’est ce que j’adore chez eux : le design des objets coquins.

Il est doté de 10 modes de vibration différents qui vont du murmure aguicheur à la pulsation jouissive. Restera donc à trouver le juste milieu qui vous fera grimper au rideau. Vous pourriez très bien passer de l’un à l’autre aussi, c’est très facile.

De plus, il est entièrement rechargeable par USB et étanche pour un plaisir sans fin. A vous les douches ou les bains coquins, le tout sans se soucier de savoir si on a encore des piles dans le placard!

Il est donc temps pour tous ceux qui adorent le Lily d’accueillir chaleureusement le petit frère, promettant à tous un plaisir encore plus intime qu’à chaque fois précédente. En plus durant toute l’année 2023, le Lily 3 est à moitié prix (79€ au lieu de 180€) !

Alors prête à succomber à ce petit nouveau ?

