5 nouvels oracles à (s’)offrir

A la rédaction, vous devez le savoir, nous adorons les oracles et les tarots. Nous vous en avons déjà proposé plusieurs dizaines ! Aujourd’hui, nous allons vous en présenter 5 petits nouveaux qui devraient vous plaire !

Oracle des Dieux Egyptiens – Intuitives Editions – 22,90€

Si vous êtes un passionné d’Egypte, il vous faut absolument cet oracle.

Les 36 cartes de l’oracle égyptien vous invitent à la découverte d’un monde antique rempli de sagesse et de messages cachés. Chaque carte offre une vision inspirante des plus célèbres divinités égyptiennes : Rê, Osiris, Isis, Seth, Horus. Vous découvrirez même d’autres divinités un peu moins connues (Mouth, Khonsou, Knoum…). Elles vous apprendront à orienter votre vie vers une voie plus positive et révéleront les mythes et symboles subliminaux dont les anciens Égyptiens se servaient pour trouver le sens profond des choses.

En parcourant ce chemin initiatique avec l’aide des dieux, vous acquerrrez le courage nécessaire pour surpasser toutes les peurs qui entravent votre libre-arbitre. Vous apprendrez ainsi à voir au-delà de l’apparence des choses pour atteindre un état intuitif dépourvu d’égocentrisme où chaque choix sera guidé par la sagesse ancestrale. Finalement, en suivant ce chemin initiatique vous serez capable d’influencer votre destinée selon vos aspirations et deviendrez donc l’artisan de votre propre avenir !

L’oracle du langage amoureux – Editions Exergue – 26€

L’amour est un des plus grands trésors que la vie puisse offrir à un être humain. Ce qui rend leur quête si spéciale, c’est qu’on ne sait jamais à l’avance ce que le destin nous réserve, et comment les choses évolueront. C’est pourquoi Géraldine Garance a créé un oracle très moderne de 54 cartes, magnifiquement illustré par Sarah Martin, pour répondre à toutes les questions sentimentales que vous pouvez avoir – que vous soyez en couple, célibataire ou dans une relation complexe.

Cet oracle propose une guidance claire et précise basée sur votre tirage personnel. Vous apprendrez également sur la psychologie des personnes qui entourent votre histoire d’amour et découvrirez comment les éléments extérieurs peuvent influer sur votre situation du moment. Pour l’utiliser au mieux de ses possibilités, Géraldine Garance a publié un livre d’accompagnement en couleur qui explique non seulement comment procéder à un tirage, mais aussi la signification de chaque carte intuitivement. Avec cet outil puissant à portée de main, il ne vous reste plus qu’à suivre la voie de votre cœur !

Réminiscence des vies antérieures – Editions Exergue – 28 €

Cet oracle est très spécial car il va permettre de mettre le doigt sur un souci qui vient d’une de vos vies antérieures. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a malheureusement certains schémas qui se répètent dans notre vie actuelle qui vient d’une vie antérieure. Avec cet oracle, vous allez pouvoir vous défaire des problèmes que vous trainez depuis plusieurs vies (et ainsi cassez la transcendance du problème à votre vie future).

Avec ces 79 cartes magnifiquement illustrées, vous allez pouvoir aller à la rencontre de vos vies d’avant. Vous comprendrez ainsi au fil de votre pratique, les problématiques de votre vie actuelle, d’où viennent vos peurs profondes, vos blessures mais aussi vos croyances limitatives qui vous empêchent d’avancer.

Le livret correspondant à cet oracle est rempli d’informations pratiques, de signes précurseurs bonus qui complèteront votre expérience. Il propose divers tirages pour vous guider à travers votre exploration du passé afin que vous puissiez atteindre une profondeur spirituelle tout en évoluant dans la conscience. Dans ce livret, vous trouverez également des commentaires significatifs et des affirmations positives destinés à susciter l’envol vers une version optimale de soi !

L’épopée – Editions Exergue – 26€

Bienvenue sur votre parcours personnel, un voyage unique qui vous mènera à de grandes destinations et à de profondes expériences. La vie est remplie d’un mélange varié d’épreuves et de réussites; naviguer dans ses eaux tumultueuses n’est pas une chose facile, cependant il est important que nous reconnaissions que chaque action que nous effectuons a des conséquences pour nous, pour autrui et pour l’environnement.

Lorsque vous êtes en quête de réponses à des questions pratiques ou plus spirituelles, l’oracle “L’épopée” d’Anne sophie Pau saura vous offrir les directions et les solutions adéquates. Il est constitué de 32 cartes accompagné par un livre explicatif. Les cartes sont en plus magnifiquement illustrées par Ève Dourthe, de quoi adorer le prendre en main.

Alors penchez-vous plus en avant sur votre propre chemin: explorez tout ce qu’il a à offrir et découvrez ce que la vie peut apporter!

L’oracle des Gardiennes du ciel – Le courrier du livre – 27€

Découvrez la puissance créatrice de l’Univers et déployez votre magie avec l’Oracle des Gardiennes du Ciel ! L’autrice à succès et astrologue Sandrine Verrycken a développé des cartes divinement inspirantes qui vous invitent à écouter votre intuition stellaire.

Ces cartes vous aident à connecter l’énergie de la Lune, du Soleil, des planètes et des signes du Zodiaque pour vous aligner sur la guidance de votre âme. Elles éclairent votre présent et votre futur afin que vous puissiez cocréer une vie juste et lumineuse.

Avec cet oracle qui contient 51 cartes, entrez dans l’ère du Verseau, un espace d’amour et de pure création où réside votre vrai pouvoir d’action. Osez croire que tout est possible ! Alors, soyez libres de créer la belle existence qu’il vous revient de mener !

