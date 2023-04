111 tirages pour votre (r)évolution personnelle

Préparez-vous pour une aventure époustouflante avec “111 tirages pour votre révolution personnelle” publié aux éditions Trédaniel !

Vous sentez-vous parfois perdu, déconnecté de vous-même ou déséquilibré dans votre vie ? Ne cherchez plus, ce livre est là pour vous ! Bella Ismérie, l’auteure talentueuse, vous propose un voyage intérieur palpitant pour débloquer votre potentiel et vivre en harmonie avec vous-même.

Au fil des pages, découvrez 111 tirages inédits qui vous aideront à travailler sur différents aspects de votre vie : ancrage, progression spirituelle, intuition, pleine conscience… et bien plus encore ! Développez votre connexion intérieure en explorant votre ancrage, vos croyances limitantes et votre taux vibratoire. Les exercices proposés vous guideront vers une meilleure connaissance de vous-même et un équilibre intérieur parfait.

111 tirages pour répondre à toutes vos questions

Plongez-vous ensuite dans votre connexion cosmique, en utilisant les pouvoirs de la Lune pour manifester vos désirs les plus profonds. Partez à la découverte de votre connexion initiatique, en traversant les 22 arcanes majeurs du tarot pour un parcours d’individuation exceptionnel. Faites de chaque jour une aventure grâce à votre connexion sacrée, qui vous propose une question à méditer quotidiennement. Sondez les énergies et tendances de chaque mois grâce à votre connexion temporelle, et enfin, appréhendez les influences des planètes sur votre vie avec votre connexion astrale.

Le gros avantage de ce livre est que vous pouvez utiliser n’importe quel jeu de carte, oracles ou tarot qu’importe ! Vous avez un guide pour vous aider à interpréter les tirages en fonction de votre jeu préféré.

Et ce n’est pas tout ! À la fin du livre, retrouvez des templates pour noter vos tirages et garder une trace de votre (r)évolution personnelle. Vous allez adorer utiliser ce livre, il répondra à toutes vos questions les plus folles.

Bella Ismérie vous guide à travers cet ouvrage, véritable trésor pour celles et ceux en quête de développement personnel et spirituel. Alors, qu’attendez-vous ? Plongez tête la première dans “111 tirages pour votre révolution personnelle” et préparez-vous à devenir le maître de votre évolution !

Pour shopper le livre, c’est par ICI >>