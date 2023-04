Marseille accueillait la 19ème édition du concours des Vinalies® Mondial du Rosé du 1er au 3 avril. Cette manifestation est organisée par l’Union des Œnologues de France.

Des médailles récompenseront les meilleurs vins rosés du monde. Onologues et d’experts internationaux composent le jury. Les dégustations se font sur trois jours.

Les Œnologues de France organisent plusieurs concours de vin professionnels reconnus mondialement :

Vinalies Mondial du Rosé, Vinalies Internationales et Vinalies France sont certifiés ISO 9001

France sont Vinalies Occitanie.

Ces concours sont reconnus internationalement grâce à l’expertise dans la connaissance du vin et de la dégustation des Œnologues de France. Ils sont une source de recommandations et une référence fiable sur le marché pour les dégustateurs de vin ;

Vinalies ® Mondial du Rosé est un concours unique valorisant les plus beaux terroirs d’expression des vins rosés internationaux de vignerons du monde entier,

60 œnologues et experts complètement indépendants composent le Jury. La dégustation se fait à l’aveugle sur plus de 1200 échantillons de vins (en 2022 )

A l’issue de cette dégustation sont décernées les prestigieuses médailles récompensant les meilleurs vins rosés : Grand Or, Or et Argent.

Vinalies Occitanie ne distingue que les vins primés d’argent, d’or ainsi que les coups de cœur.

Les meilleures notes des médailles Grand Or se voient remettre une Palme récompensant le meilleur vin dans chaque catégorie.

Les palmes et médailles sont une valorisation non négligeable pour les producteurs. En effet, 70% des consommateurs estiment qu’une médaille incite à l’achat. (Source : Enquête Viavoice 2022 pour Rayon Boisson )