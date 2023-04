Découvrez la box Tiniloo, conçue pour les enfants de 0-36 mois

La box Tiniloo est un concept innovant qui propose aux parents de recevoir chaque mois une sélection de produits adaptés à l’âge et aux besoins de leur enfant. Cette box permet de découvrir de nouvelles marques et de tester des produits de qualité tout en faisant des économies. Aujourd’hui je vous présente le concept de la box Tiniloo ainsi que les 5 articles reçus dans la dernière édition pour une petite puce de 16 mois !

Le concept de Tiniloo

Tiniloo est une entreprise française qui propose des box mensuelles pour les enfants de 0 à 7 ans. Chaque mois, les parents reçoivent une box contenant des produits spécialement sélectionnés pour leur enfant. Les articles sont choisis en fonction de l’âge et des besoins de chaque enfant et peuvent inclure des jouets, des livres, des produits d’hygiène ou encore des accessoires. L’objectif est de surprendre et d’émerveiller les enfants tout en aidant les parents à découvrir de nouvelles marques et à faire des économies. Vous avez même une box spéciale grossesse pour vous équiper avant l’arrivée de bébé !

Le tout pour un prix 27,90€ (frais de port inclus) par mois.

Pour allez shopper votre tiniloo c’est par ICI >>

Les produits reçus dans la dernière box Tiniloo

J’avais demandé à ce qu’on me prépare une box pour ma fille alors âgée de 16 mois. Et il faut l’avouer, j’ai adoré tout ce qu’il y avait dedans ! En plus les produits sont fournies dans un joli pochon Tiniloo (on pourra ainsi réutiliser le pochon pour mettre des jouets à emporter par exemple). Allez découvrons ma box !

Des formes à coller Sophie la Girafe

Dans cette édition, la box Tiniloo contenait six cartes Sophie la Girafe à décorer avec des formes colorées. Grâce à la colle à doigts magique fournie, les enfants peuvent laisser libre cours à leur créativité et réaliser de jolies compositions. Ces cartes en papier permettent de développer la motricité fine des petits tout en s’amusant. Il suffit simplement de mettre un peu de colle magique sur la forme et de la coller (presque) où l’enfant veut sur la feuille ! Je sens qu’on va s’amuser à la maison !

Le coffret boite à malices

Ce coffret est composé de trois livres en carton paru aux éditions Les Arènes. Ainsi cela forme trois histoires interactives pleines d’humour et de tendresse ! On suit alors Gaston qui a beaucoup d’imagination mais pas toujours raison. Puis Suzanne qui a des soucis mais qui va être aider par notre charmant loulou (genre cache le trou de la chaussette, ou la bêtise de suzanne). Et ensuite on a l’histoire d’Achille qui appelle tous ses amis … Bien assis sur son pot ! Il y a de quoi bien rire et s’amuser !

Ainsi, ces histoires captivantes permettent de stimuler l’imagination des enfants et de les initier à la lecture (mais aussi d’apprendre quelques bêtises mais on ne dira rien !)

La brosse à cheveux à picots Cap Bambou

Cette brosse à cheveux en bambou est dotée de picots pour masser le cuir chevelu et apporter de la brillance aux cheveux. Elle est solide, durable et 100% biodégradable, ce qui en fait un choix écologique pour prendre soin des cheveux de vos enfants.

Pour une petite puce qui déteste qu’on lui touche les cheveux (eh oui pas d’élastique ni de barrette dans les cheveux), j’ai trouvé cette brosse super pratique (et surtout elle démêle bien les cheveux de la demoiselle). En bref, elle a été adopté aussi bien par maman que par bébé !

Le sérum physiologique de la marque Gilbert

Le sérum physiologique est un incontournable pour l’hygiène des tout-petits. Il permet de nettoyer en douceur les yeux, le nez et les oreilles des enfants. La marque Gilbert est réputée pour la qualité de ses produits et ce sérum physiologique ne fait pas exception. Et comme cela sert toujours, son petit format permet de s’emporter partout !

Le gel lavant Babyderme

Enfin, la box Tiniloo contenait un gel lavant Babyderme, spécialement conçu pour la peau délicate des bébés. Ce gel nettoie en douceur et respecte l’équilibre naturel de la peau, tout en laissant une agréable odeur de propre. Autant vous dire qu’en tant que jeune maman je fais très attention à ce que j’utilise ! Et je veille toujours au grain ! Alors trouver un produit qui respecte la peau de bébé j’adhère tout de suite. Reste plus qu’à l’utiliser maintenant !

En bref !

J’ai vraiment aimé cette box. La box Tiniloo est un concept intéressant pour les parents qui souhaitent découvrir de nouveaux produits adaptés à leur enfant tout en faisant des économies. Les articles reçus dans la dernière édition sont variés et de qualité, permettant aux enfants de s’amuser tout en développant leur créativité. De quoi s’amuser un peu tout en ayant des produits respectueux pour nos enfants.

Pour allez shopper votre tiniloo c’est par ICI >>