La Baleine et l’Escargote – Un livre animé pour les tout-petits

« La Baleine et l’Escargote » rejoint la collection des livres animés adaptés des histoires de Julia Donaldson et Axel Scheffler. Publié aux Éditions Gallimard Jeunesse, les tout-petits seront ravis d’avoir entre leurs mains un livre amusant qu’ils pourront manipuler à leur guise, grâce aux tirettes qui rythment la narration.

Quelle joie de retrouver le duo Julia Donaldson et Axel Scheffler que l’on connaît notamment pour les livres « La sorcière dans les airs » ou encore « Grufflalo ». Si vous ne connaissez pas les auteurs, n’hésitez pas à vous rendre ICI pour découvrir les articles que nous avons consacrés à plusieurs de leurs ouvrages. Et nous sommes sûrs que vous comprendrez pourquoi ces petits livres ont été vendus à plus de 18 400 exemplaires, rien que cela !

Quelques mots sur l’histoire « La Baleine et l’Escargote »

« La Baleine et l’Escargote », c’est l’histoire d’une escargote qui rencontre une baleine et décide de s’accrocher à sa queue et de voguer ainsi avec elle. Quand soudain, la baleine s’échoue dans la baie sous les yeux de l’escargote qui se rend à l’école pour demander de l’aide. Elle écrit le message « Sauvez la baleine ! » sur le tableau de la classe. Tout le monde se précipite pour lui venir en aide. Et cela fonctionne à merveille, puisque la baleine finit par retrouver la mer.

Notre avis sur « La Baleine et l’Escargote »

Force est de constater que la baleine et l’escargote ont bien fait de se rencontrer. L’histoire est douce, touchante. Notamment ce petit élan de solidarité pour venir en aide à la baleine échouée dans la baie. Les illustrations sont vivantes et colorées. Le livre a un petit format idéal pour les tout-petits à partir de 1 an. Les tirettes dans le livre ajoutent du rythme au tout, les enfants seront ravis de participer en les tirant encore et encore. D’autant qu’elles ont été pensée pour leurs petits doigts. Enfin, son côté solide tout-carton va leur permettre de l’emmener partout avec eux.

« La Baleine et l’Escargote » est un petit livre idéal pour les enfants en bas âge. Ils vont découvrir une histoire courte et amusante au cœur d’un univers marin en mouvement. De quoi leur donner envie de se pencher sur les 3 premiers ouvrages de la collection des livres animés.