Mes p’tits docs – Léonard de Vinci

Dans la collection de « Mes p’tits docs » aux Éditions Milan, nous vous présentons l’album consacré au grand Léonard de Vinci. Destiné aux enfants à partir de 4 ans, les auteurs – Stéphanie Ledu et Sylvain Frécon – proposent aux enfants d’apprendre à connaître ce grand peintre et sculpteur, au travers d’une histoire riche et détaillée.

Mes p’tits docs – Une collection de documentaires animés

La collection des livres illustrés « Mes p’tits docs » va aiguiser la curiosité des enfants, quelle que soit la thématique. Nous ne pouvons que vous conseillez de vous rendre sur le site des Éditions Milan pour vous rendre compte à quel point elle s’agrandit. Et nous ne sommes pas surpris qu’elle rencontre autant de succès étant donné l’approche pédagogique globale. En effet, les livres se présentent sous forme de documentaires animés qui se racontent comme des histoires, ce qui est plutôt bien pensé.

Et ce n’est pas tout ! Les livres « Mes p’tits docs » réservent de belles surprises esthétiques. Les ambiances sont toujours en adéquation avec le thème, les couleurs plus que présentes attirent l’œil et donnent envie de dévorer le livre. Les pages en papier glacé en font un livre encore plus attrayant. Quant aux textes, ils sont détaillés, parfois riches, mais toujours ludiques et à la portée des enfants. Pas étonnant donc, que la maison d’Éditions ait eu envie d’aller encore plus loin en intégrant le thème de l’art à sa collection, avec les livres consacrés à Léonard de Vinci ou encore Molière.

« Mes P’tits docs » : Mais qui était Léonard de Vinci ?

Il y a fort à parier que les enfants ne connaîtront pas Léonard de Vinci lorsqu’ils auront le livre entre les mains, et c’est justement tout l’intérêt. Raconté comme une histoire, ils auront l’impression de découvrir un énième personnage de conte, et se laisseront porter bien volontiers. Sauf qu’en réalité, ils seront en train d’en apprendre encore plus sur Léonard de Vinci, le grand créateur de La Joconde, cette Joconde qu’ils auront l’occasion d’observer au Musée du Louvre.

Que vont-ils apprendre précisément ?

Et bien que Léonard de Vinci était d’origine italienne, fils d’un père notaire et d’une mère paysanne. Qu’il adorait la nature, qu’il aimait l’observer longuement et la dessiner. Et ce, au sommet de son village natal, Vinci. Après avoir été remarqué par l’un des dirigeants d’un atelier d’art, il se forme à plusieurs techniques pour pouvoir collaborer aux œuvres de maîtres. À 20 ans, alors qu’il a prouvé être un grand peintre, on ne fait pas vraiment appel à lui.

Il fera encore son bonhomme de chemin et grâce à plusieurs recommandations, il prouvera ses talents de sculpteur. Léonard continue de voyager et force est de constater qu’il s’intéresse moins à la peinture, mais il décide quand même de réaliser le portrait de Lisa del Giocondo, soit La Joconde. Enfin, les enfants apprendront que le peintre était curieux, il lisait énormément, s’intéressait à l’astronomie, la géométrie, l’architecture, l’anatomie et le dessin.

En conclusion

Ce nouveau « Mes p’tits docs » est une réussite ! Nous sommes sûrs qu’il rencontrera un franc succès auprès des enfants et de leurs parents qui seront forcément curieux d’en apprendre un peu plus sur ce célèbre peintre.