Les gouvernements africains se tournent vers les cryptomonnaies, est-ce un succès ?

La cryptomonnaie est une monnaie numérique conçue pour fonctionner comme un moyen d’échange, comme les monnaies normales telles que le dollar américain. Cependant, contrairement à la monnaie normale, la cryptomonnaie est décentralisée et n’est pas contrôlée par un gouvernement ou une banque centrale, même si ce n’est pas ce qui détermine le prix du bitcoin. Les cryptomonnaies peuvent être utilisées pour acheter des biens et des services, mais elles ont également d’autres usages. Par exemple, l’utilisation des cryptomonnaies pour les transactions permet un anonymat qui n’est pas disponible dans les achats par carte de crédit ou les transferts bancaires traditionnels, car lorsque vous envoyez de l’argent sur Internet, il y aura toujours une sorte d’enregistrement laissé derrière, même si le nom attaché n’est pas votre vrai nom !

La South African Reserve Bank (SARB) la création de sa propre cryptomonnaie

Créée en 1921, cette institution est la banque centrale de l’Afrique du Sud. Elle est responsable de l’émission des billets de banque et des pièces de monnaie sud-africains, ainsi que du contrôle de la masse monétaire dans le pays.

La nouvelle monnaie numérique sera appelée « Randscoin », selon Bloomberg. La SARB a déclaré qu’elle prévoyait d’émettre des Randscoins par le biais d’un réseau blockchain privé sans préminage, ni ICO ; plutôt que de gagner des jetons par le minage comme avec Bitcoin ou Ethereum, les utilisateurs les gagneront en contribuant à la valeur du réseau via des frais de transaction ou des récompenses de staking de pièces sur leur appareil.

Faciliter les transactions

La SARB acceptera cette cryptomonnaie comme monnaie légale et permettra de l’utiliser pour payer des biens et des services dans tout le pays. La cryptomonnaie pourra également être échangée contre des rands ou d’autres devises à tout moment via son portefeuille numérique.

Le lancement intervient dans un contexte d’intérêt croissant des gouvernements africains pour le développement de leurs propres monnaies numériques, alors qu’ils regardent pour réduire la corruption tout en améliorant les taux d’inclusion financière.

Cette initiative devrait rendre les transactions plus rapides, moins chères et plus sûres que les moyens traditionnels tels que les cartes de crédit et les virements bancaires.

Le passage des monnaies fiduciaires aux monnaies numériques sera un coup de pouce pour les économies des pays africains, car ils peuvent économiser sur les coûts de transaction en utilisant des cryptomonnaies au lieu de services de paiement internationaux tels que Visa ou MasterCard.

Les cryptomonnaies aident également les gens à éviter les taxes élevées lorsqu’ils transfèrent de l’argent à travers les frontières, car il n’y a pas d’intermédiaires impliqués dans la réalisation de ces transactions – contrairement aux services bancaires traditionnels où les banques prélèvent des frais pour chaque transfert effectué par des particuliers ou des entreprises à travers les frontières nationales.

Les cryptomonnaies sont encore nouvelles, mais leur adoption progresse rapidement

Les cryptomonnaies sont encore un concept relativement nouveau, mais leur adoption croît rapidement. En Afrique du Sud par exemple, la Banque de réserve a annoncé qu’elle créerait sa propre cryptomonnaie appelée « SAfrica coin » pour rendre les transactions plus rapides, moins chères et plus sûres que les moyens traditionnels comme les cartes de crédit et les virements bancaires. Cette initiative a été saluée par de nombreuses personnes qui considèrent les cryptomonnaies comme un moyen alternatif d’effectuer des paiements sans avoir à passer par les institutions financières traditionnelles telles que les banques ou les sociétés de cartes de crédit.

L’évolution vers les cryptomonnaies est passionnante pour l’Afrique, car elle permettra aux citoyens de s’impliquer davantage dans le système financier. Les cryptomonnaies sont encore nouvelles, mais leur adoption croît rapidement, il y a donc une grande opportunité pour les pays africains d’adopter cette nouvelle technologie pendant qu’ils le peuvent encore.