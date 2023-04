Libérez-vous de vos contrats d’âme, aux éditions Exergue

Marre des schémas répétitifs et des obstacles qui vous empêchent d’avancer ? Le livre “Comment vous libérer de vos contrats d’âme” paru aux éditions Exergue est LA solution pour vous ! Découvrez comment dénouer les blocages, rompre les dettes karmiques et avancer avec énergie et joie dans votre vie.

Publié aux éditions Exergue, le livre “Comment vous libérer de vos contrats d’âme, manuel pratique pour dénouer les blocages, rompre les dettes karmiques et avancer plus facilement dans votre vie” offre un éclairage inédit sur les obstacles que nous rencontrons dans nos vies et les moyens de les surmonter.

Les contrats d’âme sont des accords que nous passons avec nous-mêmes et avec d’autres âmes au cours de nos vies antérieures. Ces contrats peuvent persister dans notre vie actuelle, générant des schémas répétitifs et des blocages qui entravent notre évolution spirituelle et notre bonheur mais bonne nouvelle : l’auteur vous livre des astuces pour les identifier et les dénouer ! Brisez tous les contrats que vous avez pu faire dans votre vie d’aujourd’hui et celles d’avant et préparez vous à vivre une meilleure vie.

Dites aussi adieu aux mauvaises ondes générées par les inversions psychologiques comme “je suis méchant”, “je ne mérite pas” ou “je n’ai pas de chances” et apprenez à remplacer ces phrases par des affirmations positives et stimulantes.



L’auteur commence par vous expliquer avec brio ce qu’est une âme et aborde des sujets passionnants tels que les six douleurs spirituelles, les vies antérieures et la réincarnation. Il vous présente ensuite les différents contrats d’âme – chasteté, pauvreté, solitude, amour éternel, martyr, sauveur et loyauté –, qui ont pu s’accumuler au cours de vos vies antérieures.

Le livre regorge d’exercices et de protocoles simples et ludiques pour vous aider à réaliser un check-up complet de votre âme et à épurer votre karma. Préparez-vous à vous sentir plus léger et à accueillir les opportunités avec enthousiasme !

“Comment vous libérer de vos contrats d’âme” est un guide captivant pour tous ceux qui veulent prendre en main leur évolution spirituelle et donner un coup de boost à leur vie. Grâce à ses conseils pratiques et ses exercices accessibles, ce livre vous accompagnera sur le chemin de la réussite et de l’épanouissement.



