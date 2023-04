HUMAINS au Studio Hébertot

Partagez





HUMAINS – Nouvel ovni théâtro-musical de NARCISSE. Après le succès de l’étonnant TOI TU TE TAIS, le poète-slameur suisse, propose au public un voyage positif et rassurant sur l’espèce humaine. Loin des médias et de leur climat anxyogène, Narcisse défend une vision poétique de l’être humain, capable de choses grandioses. Une parenthèses qui fait du bien et qui propose une réconciliation avec ce que nous sommes.

HUMAINS

À partir du 17 avril 2023

au Théâtre Hébertot

NARCISSE, également connu sous le nom d’Alexandre Singh, est un artiste polyvalent, qui a travaillé dans des domaines tels que la sculpture, la vidéo et la performance. Avec “HUMAINS”, il se tourne vers le théâtre musical, en créant une pièce unique en son genre, à la fois touchante et universelle.

Musique et hologrammes

Dans l’histoire de l’humanité, il a fallu apprendre à vivre en société, à organiser les tâches au sein du groupe : certains chassent ou cueillent, d’autres veillent sur les enfants. Cette vie sociale a fait naître le langage. Puis l’humain a découvert et domestiqué le feu. C’est alors que la curiosité, l’envie d’ailleurs l’a poussé à construire des bateaux. Puis, l’écriture apparait, les débuts de l’imagination également, et cette propension qu’il y a chez l’Homme à privilégier parfois ce que nous semble beau plutôt que ce qui nous est utile.

Bientôt, l’Humain s’est auto-proclamé espèce la plus évoluée, la plus intelligente. Mais est-ce la vérité ? Question fascinante que Narcisse tente d’éclairer…

HUMAINS se présente donc comme une conférence poétique présentant les moments forts qui ont ponctué l’évolution de l’humanité. Le propos, extrêmement efficace, est traité en des termes exclusivement très positifs.

Il dresse ainsi le bilan sur tout ce qu’il y a « d’humain chez l’être humain ». Le tout est émaillé d’un accompagnement musical élaboré où cohabitent notamment sur scène un percussionniste mandingue avec une violoncelliste, une hautboïste baroque avec un danseur hip-hop… soit plus d’une vingtaine d’artistes survenant sur le plateau aux côtés du poète-slameur, sous la forme d’hologrammes, la technologie étant toujours omniprésente dans les spectacles du grand artiste suisse !

A la mise en scène, c’est Jean-Philippe Daguerre qui apporte sa patte à ce show joyeux… et c’est tout simplement délicieux ! »

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

– Les 17 avril à 21h et 18 avril à 19h au Théâtre Hébertot – 78 bis Bd des Batignolles, 75017 Paris

– Juillet 2023 à 11h15 dans le cadre du Festival Off Avignon 2023 au Théatre de La Luna

Tarifs : à partir de 30 euros

Durée : 80 minutes

RÉSERVER