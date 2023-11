Découvrez le calendrier 8 jours “Le Désir”, spécial lingerie et coquineries

Préparez-vous pour un compte à rebours pas comme les autres avec le calendrier 8 jours « Le Désir » de Shots, un mélange explosif de luxe, de sensualité… et de coquineries ! Oubliez le chocolat et les bonbons, ici, on joue dans la cour des grands plaisirs. Alors prêt(e) ?

Le principe est simple : chaque jour, et pendant 8 jours, une surprise vous attend, promettant de pimenter votre routine. Ce calendrier n’est pas juste un décompte vers un événement, c’est une célébration quotidienne du désir et de la séduction. Et le meilleur ? Son design réversible ! Rouge passion pour Noël ou noir élégant pour d’autres occasions (anniversaire de mariage ou de rencontre, enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, la Saint Valentin…), il sait se faire désirer toute l’année !

Alors, que trouve-t-on dans ce coffre aux trésors ? Les jours impairs, c’est la parade des dessous sexy. Imaginez la scène : vous, dévoilant des ensembles à couper le souffle, faisant tourner la tête de votre partenaire tel un chef d’œuvre de séduction ambulant. Entre body en dentelle jouant avec les transparences et collant ouvert effet porte-jarretelles, on ne sait plus si c’est un cadeau pour vous ou pour l’élu(e) de votre cœur.

Place au désir avec ces accessoires sexy !

Les jours pairs, place aux accessoires qui réveillent les fantasmes. On débute avec du bondage chic : masque vénitien, mini fouet à ruban, menottes en dentelle. Qui a dit que le bondage ne pouvait pas être élégant ? On termine en beauté avec deux jouets intimes, pour des préliminaires qui vous emmèneront au septième ciel. La cartouche vibrante dorée promet des frissons intenses, tandis que le wand vibrant avec sa tête en silicone hypoallergénique vous fera découvrir de nouveaux horizons de plaisir.

Et n’oubliez pas, la taille, ça compte ! Choisissez entre S-L pour les silhouettes délicates ou XL-3XL pour les courbes généreuses. Parce que dans ce calendrier, tout est pensé pour que vous vous sentiez irrésistible.

En somme, le calendrier « Le Désir » est votre billet pour une semaine de pur plaisir et d’éveil des sens. C’est l’antidote parfait à la routine, une invitation à explorer de nouveaux territoires de plaisir, seul(e) ou accompagné(e). Alors, prêt(e) à découvrir ce que ces huit jours vous réservent ? En tout cas, une chose est sûre : ça va être chaud !

Vous retrouverez le calendrier 8 jours “Le Désir” directement sur Passage du Désir ICI >> au prix de 89€ (au lieu de 149€)

www.passagedudesir.fr