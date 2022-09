Exclu : Le calendrier de l’Avent de Passage du Désir

Ah la la mes coquinous, cette année je vous ai déniché un calendrier de l’avent très coquin (mais aussi tout en romantisme). Passage du Désir nous a fait le plaisir de nous faire découvrir son calendrier de l’avent. Préparez vous donc à quelques soirées romanticoquines pour cet hiver, le mois de décembre va être incroyablement chaud cette année !

Oh la la c’est coquin !

Le calendrier est déjà aux couleurs de Noël à savoir rouge et blanc. Il est assez imposant car on est sur un calendrier qui fait 46cm de hauteur et 42 cm en largeur. Il contient 24 boites plus ou moins grandes selon ce qu’il a à l’intérieur de la boite. Au dos de chaque boite, on vous propose un défi associé à chaque cadeau et vous aurez 24h pour le réaliser (jouez le jeu, vous verrez, vous vous amuserez comme des petits fous !)

On ouvre les cases attention !

Comme d’habitude, si vous ne voulez pas être spoilé vous pouvez acheter le calendrier de l’avent directement sur le site de passage du désir pour la somme de 139€ (au lieu de 399€) dès maintenant. Sachez au préalable qu’il contient 24 surprises dont 7 sextoys, 6 cosmétiques, 4 jeux et 7 accessoires romantiques et coquins. Deux possibilités, soit vous ouvrez au jour le jour les surprises, soit vous êtes un sacré curieux et vous ouvrez tout (on a opté pour cette dernière solution de notre côté). Place à la découverte maintenant !

C’est parti mon kiki !

Case 1 : On commence très soft avec cette boule de bain effervescente et fruitée parfumée à la vanille. Le défi du jour : prendre un bain surprise avec son/sa bien-aimé(e) pour un moment mouillé et intime. Ça donne le ton !

Case 2 : On découvre une huile de massage à l’slang et Ylang de 80ml. L’odeur de cette huile de massage invite à la coquinerie direct. Le défi qui vous est proposé est d’être au ptit soin pour votre chéri(e) en réalisant un massage un peu spécial : interdiction d’utiliser vos mains (mention spéciale : sauf pour un potentiel happy ending … Oh qu’ils sont coquins chez Passage du Désir !)

Case 3 :Préparez vous à vibrer de plaisir avec ce petit vibro de poche rouge à strass qui saura satisfaire un besoin urgent de câlin. Prêt pour le défi ? Allez ils sont soft : on vous demandera de glisser ce vibro dans les affaires de votre partenaire ni vu ni connu afin qu’il/elle tombe dessus et que cela l’émoustille pour la soirée. Attention, la pile n’est pas fournie, il serait dommage de ne pas en mettre.

Case 4 : Le 4 décembre est un dimanche et qui dit dimanche dit Grasse mat’ (bon ok sauf si vous avez des enfants mais prenez votre temps quand même). Dans cette case, on retrouve le jeu “Grasse mat’ Coquine”, un jeu de cartes qui donne envie de rester au lit ! A tour de rôle piochez une carte action ou vérité et réalisez ce qu’on vous demande ! Ça va être chaud sous la couette !

Case 5 : Allez ça devient un petit peu coquin : on découvre un masque à mettre sur les yeux. Cette fois, on vous demandera de mettre le masque sur les yeux de votre partenaire et de faire glisser un glaçon sur le corps. Et bien évidemment si votre partenaire a froid, réchauffez le vite !

Case 6 : On continue avec un accessoire tout aussi coquin que le précédent : le plumeau pour vous faire frissonner de désir. On vous conseille de garder ce plumeau près de vous dans la nuit pour qu’au petit matin vous puissiez réveiller votre chéri(e) en parcourant son corps avec cette douce petite plume. Réveil en douceur garanti (et désir qui augmentera forcément!).

Case 7 : On découvre un lubrifiant Love and Care de 50ml à base d’eau. Vous sentez la petite envie coquine arriver ? Le défi du jour : cachez ce lubrifiant chez vous et organisez une chasse au trésor. Une fois trouvé, vous devrez l’utiliser comme bon vous semble. Ah je sens qu’on va vous perdre à ce moment là !

7 nouveaux jours de plaisir !

Case 8 : là c’est très très cochon (on peut le dire). Dans la case 8 se trouve … des “doigts de fées”. Kézako ? Vous allez vite comprendre. C’est une gaine que vous pouvez utiliser durant vos câlins en la mettant sur vos doigts. Elle va pouvoir chatouiller les zones érogènes (n’hésitez pas à utiliser un gel lubrifiant. Oh ça tombe bien vous en aviez un la veille ?!) On vous mets au défi de faire jouir votre partenaire en 5 minutes top chrono !

Case 9 : On monte cette fois-ci d’un cran avec un oeuf. Un oeuf, hein ? Oui, c’est une gaine de stimulation cachée directement dans un oeuf. Vous pourrez l’utiliser soit sur monsieur ou alors la mettre sur vos doigts pour stimuler madame.

Case 10 : Dans la case précédente on avait une surprise cachée dans un oeuf mais voici à présent un sextoy en forme d’oeuf et en plus il est télécommandé. Avec ses 10 modes de vibrations, vous allez forcément vibrer de plaisir. On vous demandera d’aller faire une balade, au préalable madame aura pris soin de mettre cet oeuf dans son vagin et votre partenaire gardera la télécommande pour s’amuser un peu. Il/elle aura un contrôle fou sur cette balade. Excitant à souhait !

Case 11 : Allez on apaise un peu les cochonneries, on va redevenir (presque) soft avec ce jeu de deux dés (un rouge et un noir). Quoi que ! Emportez ce jeu dans votre lit et commencer la partie en lançant les dés à tour de rôle tout en suivant les indications. Ça promet d’être chaud encore !

Case 12 : Place au romantisme ! Surprenez votre moitié avec ces petits coeurs argentés que vous pourrez mettre un peu partout. Allumez des bougies, préparez lui une soirée romantique et laissez faire le charme de ces petits coeurs et déclarez lui votre flamme !

Case 13 : Dans cette case, on découvre une mini bougie de massage parfumée au pain d’épices. Oh que le massage va être gourmand ! Allumez la bougie, laissez la brûler quelques minutes. Puis laissez la refroidir et versez ensuite l’huile tiède sur les tétons et … d’autres endroits si ça vous amuse. Caliente le câlin !

Case 14 : C’est soirée cabaret avec ces petites nippies (des caches tétons autocollants en forme de croix). Au moment de vous déshabiller, enlever votre haut l’air de rien devant votre partenaire et lorsqu’il découvrira que vous êtes une star du cabaret, faites lui le show !

Ça devient chaud chaud tout ça !

Case 15 : on retrouve dans cette case un autre lubrifiant de la marque passage du désir. C’est le Black édition, un lubrifiant spécial sextoy (mais que vous pourrez utiliser aussi sans jouet). Cachez ce lubrifiant sous l’oreiller de votre partenaire et quand il tombera dessus, utilisez le ensemble pour voir si tout glisse entre vous.

Case 16 : Instant rigolade ! Vous trouverez dans cette case le jeu de cartes “Apéro Q” le jeu qui permet de parler du seul sujet qui intéresse tout le monde : le Q (j’essaie de rester soft là, aidez moi un peu !). Un joueur commence à lancer le dé, un autre pioche la carte correspondante et lui énonce la question. Il faut impérativement y répondre. Vous pouvez jouer chacun votre tour dans l’ordre que vous voulez. Amusez vous il n’y a pas de points ! Vous pouvez vous amuser à demander à chéri(e) de réaliser une vidéo sur le sujet de la carte, il doit vous l’envoyer avant ce soir sous peine d’un gage. Ça c’est amusant !

Case 17 : Ah voici le chéquier romantique dans cette case : Le fameux Bank of love (je l’avais chroniqué il y a quelques années, vous avez plus d’infos ici ). Choisissez un chèque à adresser à l’autre, vous aurez 24h pour le réaliser !

Case 18 : Attention aux yeux prudes, dans cette case se trouve … un stimulateur prostatique ! Rejoignez votre partenaire sous la douche pour une séance de sexe oral, en complément utilisez ce masseur prostatique pour des stimulations inédites. Et si vous n’avez pas de prostate, pas grave, utilisez le quand même comme vous voulez !

Case 19 : En pincez-vous réellement pour votre partenaire ? Si oui, vous pourrez utiliser ces pinces à tétons ! Envoyez lui une photo de vous avec ces pinces avec un message ” A ce soir”. La journée risque d’être très très longue ! (PS : vous n’êtes pas obligé de garder les pinces à tétons toute la journée …)

Dernière ligne droite (sans mauvais jeu de mots)

Case 20 : Liez vous d’amour avec ce joli ruban en satin rouge et noir ! Pour le défi, on vous demandera de glisser ce ruban dans les sous vêtements de votre moitié. Quand il/elle le découvrira, attachez vous à l’autre pour la soirée. Le premier qui se détachera devra apporter le p’tit dej’ au lit ! On commence quand ?

Case 21 : Allez on repart sur quelque chose de coquin : un set de 3 cockrings noir en silicone de différents formats. Il.elle devra décider de l’utilisation pour la soirée. Le cocking prolonge l’érection s’il est enfilé à la base du pénis. S’il est enfilé à l’arrière des testicules, il permet de retenir l’éjaculation. Utilisez un lubrifiant si nécessaire.

Case 22 : Allez on est proche du but, plus que 3 cases à ouvrir ! Et dans celle là, on ajoute un peu de gourmandise à nos coquineries avec ces petits bonbons pétillants. Après le diner éclipsez vous dans votre chambre, éparpillez les bonbons sur votre corps, ce soir c’est vous le dessert ! Votre partenaire devra vous dévorer de la tête aux pieds !

Case 23 : Votre partenaire vous connait-il réellement ? Posez lui des questions sur vous, pour une bonne réponse, il aura droit à des caresses mais pour une mauvaise réponse, vous pourrez le fouetter avec ce charmant fouet rouge ! Inversez ensuite les rôles pour un peu plus d’équité !

Case 24 : Ça y est, on arrive au bout de notre calendrier de l’avent et on se doutait bien qu’il y aura une grosse surprise pour cette case ! En effet, nous découvrons le sextoy grand format le “Wand Äce de Black édition”. Oh la belle grande baguette magique que nous avons là ! Vous pourrez l’utiliser pour vous masser le dos (si si) mais aussi pour vous faire vibrer de plaisir toute la nuit (on vous conseille de le faire quand tous vos invités du réveillon seront partis hein … !). Le Wand ace est rechargeable avec 3 intensités, 7 modes de vibration, il est splashproof et mesure 21,5cm. De quoi frissonner de plaisir avec lui !

Il ne nous reste alors plus qu’à vous souhaiter un très joyeux noël après !

En bref !

Le calendrier de l’avent de Passage du désir nous a ravie par sa diversité d’objets aussi bien coquins que romantiques. On adore réellement ! On retrouve alors les best sellers de Passage du désir plébiscités par tous ces clients. Une très belle façon de fêter noël avec sa moitié !

Passage du désir a voulu que ce calendrier soit utilisé par tous, 22 des 24 surprises peuvent s’utiliser quelque soit votre genre ou celui de votre partenaire. Il restera 2 surprises genrées, mais vous pourriez très bien les offrir à un(e) ami(e) ou à un(e) inconnu(e) ou à un(e) collègue de travail qui sait !

En tout cas, ce calendrier de l’avent coquinou-romantique saura réveiller les désirs dans votre couple. Amusez vous bien !

Commandez votre calendrier de l’avent sur

https://www.passagedudesir.fr/ ou en boutique

139 € les 24 surprises coquines

Disponible dès à présent