Les meilleurs remèdes de grand mère pour dormir

Même après nos journées les plus fatigantes, trouver le sommeil n’est pas toujours une tâche aisée. De nombreuses raisons peuvent expliquer nos problèmes de sommeil, de l’utilisation des écrans avant l’heure du coucher, à une difficulté à se détendre en fin de journée. Quelles que soient ces raisons, il existe différents remèdes de grand-mère pouvant vous aider à trouver le sommeil, parmi les 5 exemples que nous vous présentons sans attendre.

1. Un verre de lait chaud avant d’aller dormir

L’un des remèdes de grand-mère les plus connus pour s’endormir rapidement n’est autre que le célèbre verre de lait chaud, dont on vous a peut-être déjà vanté les mérites pendant l’enfance. Loin d’être une légende, ce verre de lait aurait de réels effets sur le sommeil, grâce à la concentration de tryptophane contenu dans le lait. Ce verre de lait chaud réconfortant peut donc être un allié pour vous aider à vous détendre, et pour parvenir à fermer les yeux au plus vite à la nuit tombée.

2. Un maximum de confort

Comment bien dormir et trouver le sommeil au plus vite si vous manquez de confort ? Nos grands-mères sont souvent les spécialistes des lits tout confort, recouverts de couvertures et d’oreillers doux et moelleux. Faites-en de même chez vous, en adoptant un matelas qui correspond à vos besoins, sans oublier les surmatelas pour apporter encore plus de confort à votre couchage. Ces derniers pourraient aussi être de précieux alliés pour améliorer la durée de vie de votre matelas ! Il en existe de toutes les tailles, pour qu’ils puissent s’adapter à un maximum de situations, en fonction de vos besoins, et de vos envies de confort.

3. Un bain à base d’huiles essentielles

Les huiles essentielles seraient quant à elles idéales pour retrouver le calme en fin de journée, pour vous aider à vous libérer des tensions du quotidien avant d’aller vous coucher. Pour le bain, différentes huiles essentielles peuvent être recommandées, dont l’huile essentielle de basilic, d’ylang-ylang, de marjolaine ou encore d’orange douce, toutes disposant d’effets relaxants bénéfiques pour vous aider à trouver le sommeil. En fin de journée, faites-vous couler un bain à la température idéale pour favoriser un moment de détente, et laissez-vous immerger dans l’eau tiède, bercé par les essences de l’huile essentielle de votre choix. Il ne vous restera ensuite plus qu’à vous glisser sous vos draps !

4. Quelques brins de lavande sous l’oreiller

Autre remède de grand-mère idéal pour trouver le sommeil : glissez quelques brins de lavande sous vos oreillers ! La lavande est idéale pour se détendre, et mettre de côté les tracas du quotidien, afin de faciliter l’arrivée du sommeil. Qu’elle soit utilisée sous la forme d’huile essentielle, en brins de lavande naturels, ou en sachet, la lavande vous aidera à calmer le stress et la nervosité. Son odeur apaisante devrait rapidement vous bercer vers les bras de morphée, pour quelques heures de sommeil des plus attendues.

5. Une infusion de fleurs d’aubépine

Vous connaissez certainement déjà les bienfaits des infusions, pour lutter contre les douleurs et maux du quotidien. Certaines infusions pourraient également avoir des effets bénéfiques sur le sommeil, comme cela est le cas des fleurs d’aubépine. Leur action sur le système nerveux vous apaise, et permet même de réguler le rythme cardiaque. Pour profiter des effets de la plante, faites infuser pendant 15 minutes quelques pétales de fleurs d’aubépine séchées. Vous pourrez déguster cette infusion à différents moments de la journée, et l’accompagner de tilleul, de fleurs d’oranger ou encore de Valériane pour leurs effets associés, qui devraient permettre de faciliter l’arrivée du sommeil.