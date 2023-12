Le Calendrier de l’Avent COUPle De COEUR : Une aventure amoureuse quotidienne

Lorsque la période de l’Avent approche, les couples cherchent souvent des moyens originaux et significatifs de renforcer leur lien. Et c’est dans cet esprit que la seconde édition du Calendrier de l’Avent COUPle DE CŒUR a été conçue, offrant 24 nouvelles expériences à découvrir ensemble dès le 1er décembre. On vous en dit un peu plus !

Cette édition se distingue par son approche écologique et durable. Entièrement recyclable et sans plastique, le calendrier est conçu pour être réutilisé bien au-delà de la saison des fêtes. Chaque élément a été pensé avec soin : un bloc-note, un crayon de papier, un set de fixation avec une corde et des petites pinces à linge, sans oublier les 24 cartes, chacune portant une citation inspirante et un atelier à réaliser en couple.

Des citations et ateliers pour renforcer la complicité dans le couple

Les citations choisies, telles que “Lorsque ta main me touche, je sens ta chaleur et alors je sais, quoi qu’il arrive, tout ira bien” de Peter Maffay, invitent à la réflexion et à l’intimité émotionnelle. Les ateliers, quant à eux, sont conçus pour explorer et approfondir la dynamique du couple. Par exemple, un atelier demande aux partenaires de déterminer leur “langue d’amour” : est-ce des gestes tendres, des cadeaux sincères, des compliments, ou des services rendus ?

D’autres ateliers encouragent l’imagination et la créativité, comme celui où le couple est invité à voyager dans les étoiles et à imaginer leur vie sur une planète inconnue. Ces activités ne sont pas seulement ludiques ; elles sont des fenêtres ouvertes sur la compréhension et l’appréciation de l’autre.

Vous serez surpris par la diversité des ateliers mais aussi tout ce que vous apprendrez sur votre chère moitié. Et vous aurez en plus la grande satisfaction de mettre vos petites cartes sur la corde fournie dans le coffret. Un moyen de voir tout le chemin parcouru. Complicité garantie !

Vous l’aurez compris, c’est donc une opportunité unique de partager des moments de complicité, de détente et de découverte mutuelle. En plus, la plupart des activités peuvent se faire à distance, donc on ne se prend pas la tête !

Offrez vous un cadeau d’amour et d’humour avec COUPle DE CŒUR

Ainsi, le Calendrier de l’Avent COUPle DE CŒUR est une invitation à explorer les facettes de votre relation, à célébrer l’amour quotidien, et à créer des souvenirs précieux et durables. Chaque jour apporte son lot de surprises, de rires, et de moments d’intimité, tissant un lien encore plus fort entre les partenaires. Vous allez adorer y prendre part !

Conçu avec amour et humour, ce calendrier est le cadeau idéal pour tous les couples désirant ajouter une touche de magie à leur quotidien. C’est une façon joyeuse et significative de compter les jours jusqu’à Noël, tout en célébrant l’amour et la complicité.

Ainsi, le Calendrier de l’Avent COUPle DE CŒUR est une aventure quotidienne qui enrichira votre vie de couple. Chaque carte, chaque citation, chaque atelier est une invitation à se rapprocher, à se comprendre et à s’aimer davantage. C’est une expérience unique à partager, qui restera gravée dans les mémoires bien longtemps après la fin de l’Avent.

Alors prenez soin de vous et de votre moitié grâce à ce joli calendrier de l’avent !

Calendrier de l’avent COUPle DE CŒUR 26€

Plus d’infos sur https://www.coupledecoeur.fr/