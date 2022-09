Dr Arnault Pfersdorff : 2 ouvrages à découvrir sans plus tarder !

Si vous faites partie de ceux qui admirent l’approche pédagogique du pédiatre et chroniqueur Dr Arnault Pfersdorff, je ne peux que vous encourager à vous emparer de ses deux livres, à savoir « Votre enfant de 0 à 16 ans » ainsi que le petit dernier « Vous, parent ». Deux pépites qui vont guider les parents, les déculpabiliser aussi, en leur apportant un maximum de réponses, au travers de thématiques essentielles à l’éducation de nos enfants.

« Votre enfant de 0 à 16 ans » aux Éditions Hatier Parents

Dans le livre « Votre enfant de 0 à 16 », Dr Pfersdorff accompagne les enfants dans les moments clé de leur évolution depuis leur naissance. Au travers de cette démarche, il vient en aide aux parents qui peuvent se sentir démunis face à l’arrivée d’un bébé dans leur vie. Le livre est riche, rien n’a été oublié. Il est déculpabilisant aussi. Le pédiatre s’est inspiré de ce qu’il a pu observer dans son métier pour nous prodiguer les meilleurs conseils à nous, parents. Il aborde des thèmes légers et parfois plus difficiles, voire tabous dans certaines familles : la perte d’un être cher, la séparation, le divorce, l’inceste, etc. Le tout, sans jugement et avec beaucoup de bienveillance.

Mon avis :

J’ai trouvé ce livre incroyable. On se retrouve en immersion dans la première année de la vie de bébé. Le pédiatre prodigue de précieux conseils autour de la santé, du développement psychologique et moteur de l’enfant en s’inspirant de la vie quotidienne. Et je ne le conseille pas seulement aux parents qui se sentent parfois démunis face à telle ou telle situation. Ils pourront aussi se documenter, se rassurer tout simplement.

Le livre est bien construit, le sommaire en toute fin est une pépite pour nous permettre de cibler nos recherches. Il répond aux principales préoccupations des parents pour les enfants de l’âge de 0 à 16 ans. Je me dois également parler des dessins de Stéphanie Rubini qui accompagnent chaque chapitre et qui sont juste superbes. Elle reproduit des scènes du quotidien avec beaucoup de réalisme. À tel point que les enfants vont se faire un plaisir de profiter des dessins lorsque papa ou maman se documenteront à leur sujet.

« Vous, parent » : le dernier ouvrage du Dr Pfersdorff aux Éditions Hatier Parents

Lorsque j’ai vu que le pédiatre venait de sortir un tout nouvel ouvrage, j’étais pressée de le découvrir. Sans surprise, il est parfait également. Dans « Vous, parent » le pédiatre aborde une thématique un peu différente, puisqu’il va se concentrer sur les relations sociales, ce rôle que peuvent avoir nos proches, notre entourage, dans la vie de nos enfants : les grands-parents, les enseignants, la nounou, la famille proche, les copains, les beaux-parents, etc.

Ce qui frappe aussitôt dans ce livre, c’est la richesse de la narration. Ici, pas d’illustrations, mais bel et bien 300 pages de précieuses informations qui vont permettre d’alerter les parents face à certaines situations. Puis il évoque aussi les parents en souffrance face à des sujets qu’on évoque moins : un enfant qui grandit dans un climat difficile, l’entrée à l’école, le rôle des grands-parents, une séparation ou un divorce, le harcèlement à l’école, etc.

A l’intérieur, plusieurs chapitres :

« Vous » , qui se concentre sur les parents, leur désir ou non d’avoir un enfant, la culpabilité que l’on peut parfois ressentir ou encore la peur de faire un enfant sur le tard.

, qui se concentre sur les parents, leur désir ou non d’avoir un enfant, la culpabilité que l’on peut parfois ressentir ou encore la peur de faire un enfant sur le tard. « Les relations de couple » fait partie des sujets les plus délicats à aborder au quotidien et à la fois indispensables à considérer pour essayer de protéger l’enfant au maximum des éventuels conflits dans son foyer.

fait partie des sujets les plus délicats à aborder au quotidien et à la fois indispensables à considérer pour essayer de protéger l’enfant au maximum des éventuels conflits dans son foyer. Avec le chapitre « Les grands-parents » , le pédiatre aborde de nombreuses questions que peuvent se poser les parents au sujet de la place des grands-parents dans l’éducation des enfants.

, le pédiatre aborde de nombreuses questions que peuvent se poser les parents au sujet de la place des grands-parents dans l’éducation des enfants. « Les relations familiales » aborde plusieurs sujets, tels que le mode d’accompagnement d’un enfant qui aurait perdu un proche. Les relations toxiques entre cousins. Ainsi que des sujets beaucoup plus graves tels que l’inceste et le suicide.

aborde plusieurs sujets, tels que le mode d’accompagnement d’un enfant qui aurait perdu un proche. Les relations toxiques entre cousins. Ainsi que des sujets beaucoup plus graves tels que l’inceste et le suicide. Dans le chapitre « Les amis » , le pédiatre aborde l’inquiétude des parents quant aux fréquentations de leur enfant. Mais aussi la timidité, les soucis dans la cour d’école, le téléphone portable ou encore la sexualité.

, le pédiatre aborde l’inquiétude des parents quant aux fréquentations de leur enfant. Mais aussi la timidité, les soucis dans la cour d’école, le téléphone portable ou encore la sexualité. « Le monde médical » est intéressant également. Il aborde le sujet du pédiatre. Répond-il à nos attentes ? Est-il possible d’en charger ? Mais aussi la pandémie, les vaccins, la différence physique, le handicap.

est intéressant également. Il aborde le sujet du pédiatre. Répond-il à nos attentes ? Est-il possible d’en charger ? Mais aussi la pandémie, les vaccins, la différence physique, le handicap. « Nounou, crèche, assistante maternelle » va guider les parents dans leur décision de savoir qui va garder leur enfant lorsqu’ils seront au travail. Et il va aborder des sujets moins drôles que l’on connaît de la vie en collectivité : les maladies infantiles, les bobos, les conflits, etc.

va guider les parents dans leur décision de savoir qui va garder leur enfant lorsqu’ils seront au travail. Et il va aborder des sujets moins drôles que l’on connaît de la vie en collectivité : les maladies infantiles, les bobos, les conflits, etc. « A l’école, au collège, au lycée » : chamailleries, disputes dans la cour de l’école. Et le harcèlement qui angoisse la plupart des parents.

Soit, 76 questions dans des thématiques bien précises pour que le lecteur puisse s’y retrouver.

Je suis admirative du travail du Dr Pfersdorff. Le pédiatre fait preuve d’une grande générosité en guidant les parents au quotidien. Il évoque des fondamentaux, mais aussi des sujets plus graves, encore trop tabous, pourtant essentiels à prendre en compte pour le bon développement de l’enfant.