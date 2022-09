Vegvisir – Le Clan de Sif

Le Clan de Sif est le premier tome, d’une nouvelle série d’anticipation young adult, intitulée Vegvisir, paru aux éditions Delcourt, en septembre 2022. Une bande dessinée de Séverine de la Croix et Igor Chimisso, plutôt bien menée et haletante, qui présage une suite captivante.

Dans la forêt de Grèzes, le 16 juin 2052, trois adolescents sont partis à la chasse. Ils se faufilent discrètement, entre les troncs d’arbres allongés, pour s’avancer vers leur proie. En effet, une biche se montre, un peu plus loin. L’un d’eux la montre du doigt, à ses camarades. Alors qu’il se redresse, sur le point de lancer sa lance. L’autre jeune adolescent lui demande d’attendre. Il est aveugle, mais ressent que la biche n’est pas seule. Les deux autres observent de nouveau et voient apparaître un petit faon, à côté. La jeune fille se redresse et affirme qu’ils doivent changer de proie ! Jyll est agacé, il explique qu’il ne les emmènera plus avec lui, à la chasse. Sa sœur le réconforte, affirmant qu’il ne l’aurait pas tué, sinon il s’en serait voulu, en sachant qu’elle avait un petit… Les trois adolescents reprennent leur chemin, à la recherche d’une nouvelle proie.

Le récit est plaisant à découvrir, plutôt bien posé, les personnages sont à découvrir au fil des pages, tout comme l’histoire et le contexte. C’est donc dans un monde post apocalyptique que se retrouvent ces personnages, des skolls, qui sont en froid avec les Lutéciens. La paix est très fragile et d’autant plus que chacun ne semble pas rester sur son territoire. Pour venger la mort d’une skoll, Jyll va mettre tous les clans en danger… La bande dessinée d’anticipation offre, à travers ce premier tome, une introduction réussie et captivante. Une histoire qui oppose deux civilisations en total désaccord, présentant trois adolescents, des amours, des familles, des amitiés, des combats, la vie, le respect, la nature… Le dessin est travaillé, les illustrations saisissantes, tant par le graphisme rond et fluide, que par le choix des couleurs.

