Quels sont les critères pour choisir un cartable approprié pour son enfant ?

À la rentrée, le cartable fait généralement partie des fournitures à acheter absolument pour son enfant au primaire. À l’occasion, les magasins sont particulièrement bien fournis en cartables de tout genre, à vous en donner l’embarras du choix. Mais pour choisir un cartable adapté pour son enfant, il ne faut pas simplement se limiter au design et à l’aspect esthétique. Certains critères de base méritent d’être pris en compte, pour un cartable parfaitement adapté à la morphologie de votre enfant.

Type, poids et taille du cartable

Dans votre quête de cartables et sacs à dos pour enfants, vous devez prioritairement penser au type de cartable qu’il lui faudrait et en sélectionner un de la bonne taille et d’un poids convenable. À propos, sachez qu’il est recommandé de s’en tenir aux cartables classiques pour les enfants du primaire, car ils se déplacent généralement avec les mêmes affaires. Mais si votre enfant est sensible du dos ou s’il doit se déplacer à pied pour l’école ou pour rejoindre l’arrêt du bus, vous devriez opter pour un cartable à roulettes plus facile à transporter.

En outre, le poids du cartable ne devrait pas dépasser 10 % du poids de votre enfant. C’est une disposition consacrée par une note circulaire ministérielle, pour préserver les cartilages de croissance et les muscles intervertébraux de votre enfant. Pour ce qui est de la taille, vous devez tenir compte de la morphologie de votre enfant. Le cartable ne devrait pas être plus large que ses épaules. Il est généralement question d’un cartable de 32 Cm pour les enfants de la maternelle, 38 Cm pour les enfants du CP au CE2 et 41 Cm pour les enfants du CM1 et du CM2.

Ergonomie, solidité et sécurité

Le cartable de votre enfant doit être pratique dans son ergonomie. Il est recommandé en la matière d’opter pour un cartable à deux compartiments. L’avantage avec ce type de cartable est que vous pouvez ranger les livres et cahiers lourds dans le compartiment au plus près du dos de l’enfant, de sorte à équilibrer le poids du cartable et éviter de déséquilibrer l’enfant ou lui créer des problèmes au dos avec le temps. Il faut aussi des sangles larges et courtes, des coutures renforcées et des bandes réfléchissantes pour plus de sécurité.