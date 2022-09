La clique casse la baraque est le deuxième tome de la série du même nom, des éditions Glénat. Une bande dessinée jeunesse, parue fin août 2022, d’Hervé Eparvier et Sti, qui présente la suite des aventures quotidiennes de cinq enfants, à la crèche.

Max, le beau blond, arrive à la crèche, avec une batte de baseball. Il semble blasé, tenant la batte entre ses deux mains. Il fracasse un tabouret, frappe la caisse de jeux, balance un banc… Une fois que tout est par terre, dans un bazar pas possible, il explique qu’il déteste le lundi !

Téa et Nénette arrivent ensemble dans les vestiaires. Téa remarque que sa copine a mis des sandales aujourd’hui ! Nénette souris, elle explique que comme ça ses pieds voient où ils marchent, tout en montrant ses orteils. Téa réplique immédiatement, affirmant que Nénette a raison, cela semble plus pratique !

Au fil des jours de la semaine, on suit ces cinq jeunes enfants, dans leur quotidien, à la crèche. Rien ne semble arrêter leurs bêtises, ou leurs réflexions, sur les autres, ou sur le monde qui les entoure. Ainsi, c’est au travers de gags que l’on retrouve ces filles et garçons aux réparties affûtées, à l’énergie débordante et l’imagination débridée ! On ne s’ennuie pas, avec cette bande dessinée jeunesse qui présente trois garçons et deux filles inséparables, surprenants, idiots, curieux, casse-cous, gloutons et intellos. L’ouvrage est bien découpé, rythmé, car chaque jour est un chapitre, avec l’arrivée des enfants, des jeux, la récréation, la cantine, des activités, le départ… Ainsi les jours passent et ne se ressemblent pas ! Le dessin reste simple, rond, coloré et efficace, avec des personnages plutôt expressifs.

La clique casse la baraque est le deuxième tome de la série La clique, des éditions Glénat. Un petit album jeunesse qui présente un groupe d’enfants et leur semaine, soit cinq jours de surprises, de blagues, d’aventures, de découvertes, de partage…

