Stranger Things : The Experience à La Villette

Partagez





Stranger Things L’Expérience Immersive – Les fans de la série planétaire, peuvent se réjouir ; ils vont voyager en plein coeur des années 80 et visiter les lieux emblématiques de leur série préférée ! Une expérience immersive et interactive à ne rater sous aucun prétexte.

STRANGER THINGS : THE EXPERIENCE

Inspirée de la série culte de Netflix, l’expérience immersive, vous permet de deviens le héros ou l’héroïne d’une toute nouvelle aventure dans le laboratoire d’Hawkins et de déchaîner votre pouvoir pour venir en aide à vos personnages préférés. Retournez dans les années 80 et explorez les lieux emblématiques de la série avec des animations, produits exclusifs, boissons, snacks, stands photo… Et bien plus encore !

Hawkins à Paris, Hawkins à Paris ! Vous me recevez ? C’est à vous de jouer maintenant ! Devenez le héros ou l’héroïne de votre propre aventure Stranger Things. Le périple commencera dans le laboratoire d’Hawkins, où il faudra faire bon usage des pouvoirs pour sauver la ville aux côtés de Onze, Dustin, Mike, Lucas, Max et Will. Mais ce n’est que le début ! Ensuite explorez la Mix-Tape remplie de lieux emblématiques de la série : Scoops Ahoy, Family Video et Palace Arcade. Immersion totale et retour dans les années 80 garantis ! En solo, en famille ou avec sa bande de copains, une chose est sûre, impossible d’oublier cette ǝƃuɐɹʇǝ expérience ! La billetterie est OUVERTE !

CE QUI VOUS ATTEND

🎬 Devenir le héros de la série en déchaînant des pouvoirs lors de cette toute nouvelle aventure Stranger Things

💬 Interagir avec les personnages de la série

🤩 Vivre une expérience époustouflante avec d’incroyables effets spéciaux

✨ Replongez dans les années 80 en explorant l’espace Mix-Tape, avec ses lieux et boutiques emblématiques de la série comme Scoops Ahoy

🛍️ Se régaler dans le food-court 80’s à l’américaine et rapporter des produits Stranger Things exclusifs

📸 Prendre des photos fantastiques dans le salon des Byers, dans un photomaton style années 80, au Palace Arcade ou avec un vieil ennemi de la bande…

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

À partir du 10 mars 2023

Jusqu’au 9 avril Du mercredi au vendredi : de 16h à 21h Les samedis et dimanches : de 10h30 à 21h

À partir du 10 avril Le vendredi : de 16h à 21h Les samedis et dimanches : de 10h30 à 21h



📍 Lieu : Paris Event Center – 20 Avenue de la Porte de la Villette (Paris 19)

⏳ Durée : l’expérience immersive dure 45 minutes, mais l’espace Mix-Tape est ouvert en continu pour vous accueillir

👤 Âge requis : à partir de 5 ans et recommandé aux plus de 13 ans. Tous les mineurs devront être accompagnés par un adulte

Billetterie : strangerthings-experience.com

Tarifs : à partir de 33 euros