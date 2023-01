Pss Pss au Théâtre libre à partir du 10 mars 2023

Partagez





Pss Pss – Poétique, hilarant et plein de charme, ce spectacle lauréat de 15 prix internationaux, sera pour la première fois à Paris. Les deux clowns contemporains de la Compagnie Baccalà nous plongent dans un univers sans parole mais plein de sens.

de la Compagnie Baccalà

Théâtre Libre à partir du 10 mars 2023

Personnages sans parole, leur performance hors du temps est saisissante, avec toute la gravité, l’insouciance et la cruauté de l’être à deux.

Camilla Pessi et Simone Fassari forment un duo clownesque hilarant, mêlant langages du corps et du regard à des performances hors du temps. Un succès international qui a été récompensé par 15 prix internationaux. Un MUST à courir voir dès le 15 mars !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Du 10 mars au 23 avril 2023. Les vendredis et samedis à 19h et le dimanche à 15h

Théâtre Libre – 4 Bd de Strasbourg, 75010 Paris

En ligne : le-theatrelibre.fr

Tarifs : de 29 à 46,50 euros