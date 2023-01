Je m’initie aux automassages aux huiles essentielles – Ed. Leduc

Je m’initie aux automassages aux huiles essentielles est une nouvelle édition du guide visuel, paru en janvier 2023, aux éditions Leduc. Un ouvrage d’Isabelle Pacchioni et Patrick Amsallem, qui présente une cinquantaine d’automassages aromatiques, pour soulager les maux du quotidien.

Le guide pratique et visuel débute avec un sommaire clair et simple. Après un avant-propos et une introduction, deux grandes parties sont à retrouver. Les massages et les huiles essentielles trouvent des explications à travers leur mariage de raison, suivis d’une cinquantaine de massages et automassages aromatiques. L’introduction vient expliquer que les massages aux huiles essentielles se trouvent de plus en plus prisés dans les instituts de beauté et de bien-être. Ils sont particulièrement agréables et relaxants, mais ils possèdent aussi des propriétés thérapeutiques. C’est ce que l’ouvrage tient à présenter, pour aider au quotidien à soulager les maux de toute la famille. Une approche simple et expliquée, permettra de profiter des bienfaits des massages aromatiques.

Après des explications et informations sur les meilleures huiles essentielles pour les massages, des huiles végétales sont également présentées. Des règles d’or du massage aromatique sont expliquées et à suivre, pour l’hygiène, la sécurité et le bien-être. Les gestes techniques des massages sont à retrouver, pour mieux se préparer et prodiguer un massage efficace. Des illustrations accompagnent les gestes techniques, pour mieux réaliser ces derniers, tout comme des informations autour de la nécessité de ceux-ci. Les bénéfices, les avantages trouvent des explications, avant de retrouver en détail, les cinquante massages et automassages promis. Le guide est très complet, pratique, intéressant et enrichissant. Il vient apporter des solutions saines, au quotidien et pour toute la famille, pour soulager les différents maux. Pour les bébés, les femmes enceintes, pour les problèmes de peau, pour la digestion, le mal de dos et bien d’autres maux encore trouvent ici des solutions saines et bienfaisantes.

Je m’initie aux automassages aux huiles essentielles est une nouvelle édition, enrichie et mise à jour, des éditions Leduc. Un guide pratique et visuel assez complet et intéressant, qui propose des solutions santé, des astuces beauté, grâce aux automassages et massages, avec des huiles essentielles.

