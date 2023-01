Blue in green – Ed. Hi Comics

Blue in green est un comics de Ram V, Anand RK, John Pearson, Aditya Bidikar et Tom Muller, paru aux éditions Hi Comics, en janvier 2023. Un album qui présente un thriller envoûtant, surprenant, original et horrifique à la fois, tout en y mêlant la musique, le jazz…

Lorsque la mort entre en scène, les détails les plus incongrus reviennent parfois en mémoire. Par exemple, il y a eu le coup de fil. Il est comme un souvenir satané, et chaque élément encadrant cet instant, comme lustré par la répétition. C’était un samedi matin, comme une journée qui ment sur la marchandise. En fin de matinée, après son cours au Ruprecht, alors qu’il allait s’employer à nettoyer sa clé d’eau, Kenny Littman vient l’interpeller. Après un instant de flottement, Kenny se plante devant son professeur, avant de se lancer… Il demande à monsieur Dieter comment savoir si l’on est doué. Le professeur demande d’approfondir sa question. Kenny se demande s’il joue du saxo comme un pied, est ce qu’il s’en rendrait compte… Et à l’inverse, s’il est bon est ce qu’il serait le seul à l’entendre.

La vie d’Erik Dieter bascule le jour où il apprend la mort de sa mère. Le déplacement, les retrouvailles avec sa sœur, les souvenirs, la maison, sont autant d’éléments qui le heurtent. Une étrange découverte, le secret de sa mère, va le mener dans une quête hallucinée. L’étrange, le mystère, la peur, les sentiments s’entremêlent dans cette bande dessinée qui présente une quête d’identité fantastique et inquiétante. La musique et le jazz ont une place assez centrale, dans cette introspection envoûtante. En effet, le dessin est assez marquant, pour ce polar qui se veut aussi horrifique. Le style graphique se trouve tourmenté, très singulier, offrant une ambiance belle et oppressante à la fois. C’est parfois flou, parfois plus détaillé, avec des contrastes frappants, par moments.

Blue in green est un comics singulier et tourmenté, des éditions Hi Comics. Une découverte incroyable, pour ce polar introspectif, d’un homme à la recherche de son identité, suite à la mort de sa mère, au passé énigmatique. La musique trouve sa place, entre ambition, adrénaline, étincelle, espoir…

