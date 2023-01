Extordo Avis – Découvrez des produits d’investissement diversifiés

Extordo est une plateforme de trading interactive avec une gamme impressionnante de classes d’actifs et d’outils de trading pour tous les traders.

Principaux avantages

Extordo peut se targuer d’une approche bien conçue des services de courtage, axée sur un accès plus large au marché, une exécution transparente des transactions et des frais réduits. Voici quelques-uns des principaux avantages du trading ou de l’investissement sur la plateforme.

Une offre de produits diversifiée

Extordo dispose d’un portefeuille complet comprenant divers produits d’investissement pour les traders et les investisseurs. Il prend en charge un large éventail de classes d’actifs et d’offres, y compris les actions, le forex, les contrats à terme, les crypto et les bonds, idéal pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs investissements. Les traders ont également accès à plusieurs marchés à travers le monde.

Outils de trading supérieurs

Les excellents outils de trading de Extordo permettent aux traders de naviguer beaucoup plus facilement sur les plateformes et d’exécuter diverses fonctions. Les utilisateurs ont un accès exclusif à plusieurs outils techniques et analytiques, à des statistiques de marché et à d’autres fonctions pour un trading sans stress.

Des taux de marge plus faibles

Extordo se targue également de taux de marge relativement plus faibles que la moyenne du secteur. Le site de courtage s’appuie principalement sur un cadre mixte basé sur les niveaux pour calculer les taux. Cela est plus rentable que les calculateurs de frais utilisés par la plupart des plateformes de trading en ligne.

À qui Extordo convient-il le mieux ?

Les outils de trading de qualité supérieure de Extordo sont principalement destinés aux traders professionnels et institutionnels actifs qui recherchent une plateforme de trading robuste avec un accès à de multiples classes d’actifs. Cependant, il élargit constamment son attrait en proposant de nouveaux produits, services et ressources pédagogiques aux nouveaux traders et investisseurs occasionnels.

Avantages & inconvénients de Extordo

Extordo est une excellente plateforme de trading en ligne, dotée d’avantages uniques qui en font un concurrent de taille dans le domaine du courtage en ligne. Néanmoins, elle présente également quelques inconvénients potentiels que les utilisateurs doivent comprendre avant d’opter pour elle.

Avantages

Une sélection plus large de classes d’actifs et de produits

Un accès exclusif aux principaux marchés mondiaux

Des outils de trading sophistiqués

Des taux de marge plus faibles

Une excellente assistance à la clientèle

Inconvénients

Personnalisation limitée

Les outils de trading supérieurs peuvent sembler intimidants pour les débutants.

Offres de produits

Extordo peut se targuer d’avoir une sélection de classes d’actifs plus étendue que la plupart de ses concurrents immédiats. D’ailleurs, ils mettent régulièrement à jour leur portefeuille pour accueillir plus de produits et d’offres en fonction des demandes des clients et des conditions du marché. La plateforme permet aux traders un accès illimité aux actions, aux fonds communs de placement, aux bonds, aux contrats à terme, aux crypto-monnaies et au forex. Elle prend en charge plusieurs types de trading de bonds et d’options, toutes les principales devises et les principales crypto-monnaies. La diversité de l’offre de produits garantit une plus grande flexibilité pour les traders et les investisseurs, ce qui vous permet de choisir rapidement les investissements les plus adaptés qui correspondent à vos objectifs et à votre situation.

Plateformes de trading

Extordo dispose d’une plateforme web et d’une application mobile dédiées, dotées d’outils et de ressources intuitifs pour une expérience de trading enrichissante. Les plateformes offrent davantage de fonctionnalités et de flexibilité aux traders et aux investisseurs qui exigent une exposition à plusieurs produits. Elles prennent en charge l’exécution automatisée des transactions, ce qui permet aux traders d’organiser les ordres pour une exécution ultérieure, par lots ou un par un.

La plateforme web et l’application mobile disposent de plusieurs outils sophistiqués qui permettent aux utilisateurs de rationaliser facilement leurs transactions, même à partir de plusieurs appareils. Les utilisateurs de la plateforme Web peuvent placer, modifier et gérer différents types d’ordres directement à partir de l’outil graphique. L’application mobile permet aux traders de trader des classes d’actifs et des types d’ordres similaires.

Les deux plateformes prennent en charge les cotations en temps réel, les actualités et les événements du secteur, les outils de dessin et les graphiques. Elles disposent également de fonctions de recherche intégrées qui permettent aux traders de mieux comprendre les conditions du marché, les prix des actifs et d’autres ressources essentielles. Les utilisateurs peuvent également obtenir des vues en temps réel de leurs comptes, vérifier les positions et configurer les paramètres par défaut des transactions à partir des plateformes Web et mobiles.

Commissions et frais

Extordo calcule principalement ses commissions et ses frais sur la base d’un système mixte par paliers qui est généralement plus rentable. Le trading d’actions se fait sans commission, mais le forex, la crypto, les bonds, les contrats à terme et la crypto entraînent des frais. La plateforme n’a pas de frais d’inactivité, et chaque utilisateur peut envoyer un virement bancaire et un chèque papier par mois sans frais. Tout comme leurs offres de produits, Extordo met régulièrement à jour ses barèmes de frais. Vous devez donc lire attentivement les plans pour connaître les commissions et les frais spécifiques auxquels vous serez confrontés.

Verdict Final

Extordo est une plateforme de trading impressionnante qui offre des produits d’investissement robustes, d’excellents outils de trading et des taux de marge faibles. Les experts la recommandent essentiellement aux traders institutionnels avisés. Néanmoins, les traders et investisseurs occasionnels peuvent également profiter de sa puissante suite d’outils et de son accès à un large éventail d’actifs sur les marchés mondiaux. Toutefois, les outils sophistiqués et la personnalisation limitée de la plateforme peuvent encore intimider les traders débutants.

Mention légale : Ceci est un contenu marketing sponsorisé.