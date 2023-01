Puce Mission évasion – Ed. Poulpe fictions

Puce Mission évasion est un roman jeunesse, de Johan Heliot et Floriane Verhnes, paru aux éditions Poulpe fictions, en janvier 2023. Un récit de science-fiction, pour les jeunes lecteurs, à partir de 8 ans, qui mêle les robots, l’intelligence artificielle, les animaux, l’amitié et l’aventure.

La foudre réveille Bastien en sursaut. La chambre du jeune garçon s’illumine, malgré les rideaux tirés. Un éclair gigantesque vient de fendre le ciel en deux. Maintenant, c’est le déluge dehors. Bastien se frotte les yeux, quitte le lit et s’approche de la fenêtre. Un roulement de tonnerre fait vibrer les carreaux de la fenêtre, sous sa paume. L’orage s’abat avec une violence inouïe, sur la ville et le vent pousse des sifflements furieux. Des trombes d’eau frappent tellement fort que cela fait un fracas assourdissant. Les énormes nuages, d’une noirceur absolue, cachent les étoiles et la lune. Les lumières des réverbères s’éteignent d’un coup, plongeant la rue et le jardin dans la pénombre.

Le récit est surprenant, oscillant entre les narrations de Bastien et celle de Puce, le chien. Après l’orage violent, Bastien découvre Puce, un adorable chien, que toute la famille adopte rapidement. Mais ce chien étrange semble doter de capacités surprenantes. Il sait notamment se faire comprendre et communiquer avec l’aide d’un clavier d’ordinateur. Bientôt, des personnes vont en vouloir à Puce, des scientifiques veulent le récupérer ! Le roman présente des doubles chapitres, avec les narrations des deux personnages principaux, Bastien et Puce. Le jeune garçon recueille un chien égaré, après une nuit terrible d’orages. Mais bientôt tout va basculer pour lui… Le chien se révèle être une machine douée d’intelligence. Une amitié naît, tout comme une grande aventure, pour les deux personnages. Des notes d’humour et des rebondissements offrent une dynamique au récit, tout comme les illustrations immersives.

Puce Mission évasion est un roman jeunesse, des éditions Poulpe fictions, qui vient présenter un nouveau récit de science-fiction. Une aventure pour un jeune héros qui va tout faire pour sauver un chien robot, doué d’intelligence et sensible, qui s’est échappé d’un laboratoire…

