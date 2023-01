La BD Sexe, bébé et Rock’n’roll de Valériane Labroche

Vous êtes enceinte, et vous souhaitez que quelqu’un vous raconte exactement tout ce qui va se passer, le tout avec humour ? Optez pour le livre BD de Valériane Labroche “Sexe, bébé et Rock’n’roll” paru aux éditions Le courrier du livre.

Valériane alias “Valouch” est illustratrice professionnelle depuis 15 ans, elle a travaillé principalement dans le monde du jeu vidéo mais aussi de la mode, l’édition et la publicité. C’est alors qu’elle décide de tout plaquer pour écrire son livre BD qui raconte toute sa grossesse et tout ce qui se passe après. Car oui, il y a encore des tabous qui ne se racontent pas.

Valouch raconte alors toute sa vie, du comment elle a rencontré doudou (et comment ses ex lui ont bousillés sa Life), à comment elle en est arrivée là.

Quand Valouch et Doudou décide de fonder une famille, il faut l’avouer, il y a quand même eu beaucoup de questions qui se sont bousculé dans sa tête. C’est bien beau de vouloir un petit être mais comment lui éviter toutes les casseroles que Valouch a pu endurer ? Comment être sereine durant la grossesse et même après ? Stoooop ! Un peu comme une bonne copine bienveillante, Valouch est là.

Vous saurez tout, tout sur la grossesse

Il faut savoir que Valouch est expatriée au Canada depuis plusieurs années et qu’il y a quelques différences avec la France (notamment le fait qu’au Canada, il est assez bien vu d’avoir une doula et qu’ils ont beaucoup plus de semaines de congés maternité les chanceux) mais sincèrement, on se retrouve facilement dans le livre de Valériane.

La grossesse et le post partum, ce n’est pas forcément très rigolo à certains moments. Et beaucoup ne sont pas préparées à vivre cette partie de leurs vies. Entre l’anxiété, la fatigue, les angoisses, les autres qui disent tout et n’importe quoi … Alors Valouch, elle décide d’être transparente et de tout raconter ce qui lui est arrivé du début de la grossesse jusqu’après la naissance de baby-chou, avec beaucoup d’humour.

Beaucoup d’humour dans cette BD

Les dessins humoristiques de Valériane nous font déculpabiliser sur beaucoup de choses. Oui, on a le droit d’être hyper protectrice avec notre baby-chou, oui les hormones ce n’est pas forcément la grande joie (c’est plutôt les montagnes russes), oui l’allaitement peut ne pas être une partie de plaisir etc. Tous les sujets sont abordés. Même le sexe durant la grossesse (et après tiens).

J’ai beaucoup apprécié la lecture dynamique et les dessins/situations complètement frappadingue (ah ce gynécologue sans empathie dont on a envie de frapper la tête contre les murs ou encore cette infirmière de nuit pas agréable du tout). Même s’il ne faut généraliser sur tout (j’ai eu personnellement des soignants au top durant toute ma grossesse et même à l’hôpital), il est quand même de bon ton de rappeler qu’effectivement on ne contrôle pas tout et qu’on n’est pas au courant de tout ce qui va se passer pendant et après la grossesse. Valériane a voulu ainsi dédramatiser la grossesse (et l’après) et de montrer qu’il était tout à fait normal de se sentir dépassée, perdue ou de mal faire à certains moments. Alors mesdames, et messieurs, soyez certains que vous ferez de votre mieux, et c’est déjà pas mal !

Un livre BD à conseiller d’urgence pour les futures mamans (ou même celles qui l’envisage).

