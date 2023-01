Qui sont les dix plus gros gestionnaires de fonds au monde ?

Qui sait si un heureux lauréat ne sera pas amené, fortune faite depuis le meilleur casino en ligne, à devoir déposer ses avoirs auprès de l’un des plus gros gestionnaires de fonds au monde ? À toutes fins utiles, on peut investir un peu de notre immense curiosité dans la quête des établissements qui gèrent les plus gros patrimoines mondiaux, en nous invitant à fréquenter ce club très fermé.

Gros et petits poissons dans les Hedge Fonds

Le milieu des gestionnaires de fonds connaît une diversification et un rajeunissement, avec l’arrivée sur le marché d’investisseurs de moindre importance. Ces mouvements engendrent une pression à la baisse, en matière de frais et de commissions. Mais, en règle générale, le niveau d’exigence reste élevé, en ce qui concerne les plus-values.

En règle générale, les grands responsables de fonds sont responsables de plusieurs milliards de dollars d’actifs et leur influence reconnue fait que les autres fonds de moindre notoriété s’appuient sur eux. La croissance de certains gérants de fonds leur a permis de réaliser des bénéfices, qui se situent entre 835 millions et 1, 8 milliard de dollars par an.

La plus-value, vitrine des gestionnaires visant l’excellence

Le niveau des plus-values permet de convaincre les actionnaires les plus nombreux qui cherchent à booster leurs investissements, auprès d’un gestionnaire en posture de débusquer les meilleures opportunités du marché.

Cette dynamique, qui assure la notoriété des grands gestionnaires, leur permet d’engranger plus d’actifs sous gestion et d’obtenir des revenus encore plus significatifs.

Quels sont les grands noms de la gestion financière ?

Parmi les 12 premiers groupes, on découvre, sans surprise, que 9 gestionnaires de fond sont américains, un fond est suisse, un autre Allemand et le seul fonds français s’appelle Amundi à la 12ᵉ place. Grande surprise, parmi ce florilège, on ne trouve aucun fonds britannique, malgré l’importance cruciale de la place forte du London Stock Exchange (FTSE 100 UKX ), parmi les bourses européennes.

Blackrock, qui dispose de 70 bureaux, est le premier d’entre tous, avec 9 070 milliards de $ d’actifs. Ce fonds n’a cessé de croître, au cours des vingt-cinq dernières années d’activité. Il est le plus grand fournisseur de fonds négociés en bourse (ETF), et un conseiller averti du gouvernement américain, au cours des plus importantes crises financières qui ont eu lieu ces dernières années, depuis la crise des subprimes, en 2008.

Vient ensuite, le groupe Vanguard, qui compte 20 sites à travers le monde, pour employer 17.000 salariés et second fournisseur de fonds négociés en bourse, après Blackrock, naturellement.

Une unique société française dans le top 12

Les parts de marché de chacun se distribuent de la manière suivante, (selon la valeur anglo-saxonne de “billions” équivalant à mille milliards) :

Blackrock (États-Unis) gère 9,07 billions de dollars sous actif

Vanguard Group (États-Unis) : 7,9 billions de dollars sous actif

UBS groupe (Suisse) : 3,52 billions de dollars sous actif

Strate street global advisors (États-Unis) : 3,05 billions sous actif

Fidelity investments (États-Unis) : 2,92

Allianz group (Allemagne) : 2,53

JP morgan (États-Unis) 2,51

Goldman Sachs (États-Unis) : 2,06

Bank of new york Mellon (États-Unis) : 1,96

PIMCO (États-Unis) 1,92

Morgan Stanley (États-Unis) : 1,9

Amundi (France) : 1,79

Ces gestionnaires de fonds ne se mêlent guère de gestion quotidienne des fonds qui leur sont confiés, mais les placent selon de vastes stratégies, aussi complexes qu’ingénieuses. On en doit la plupart à Jim Simons, surnommé “Quant King“. Ce mathématicien a eu recours à des modèles mathématiques complexes et à des analyses statistiques sophistiquées, lui permettant de déceler la meilleure décision dans un état particulier du marché.

Il a mis en place un fonds-phare du nom de Médaillon, rappelant les meilleurs Cognac, qui s’est maintenu depuis 1998 au niveau exceptionnel de 39% d’apports par an en moyenne. Ce niveau de performance requiert l’assistance des meilleurs techniciens, qu’ils s’agissent de mathématiciens, physiciens ou cryptographes.

La diversification des fonds est le maître-mot

Selon le profil de l’investisseur, le fonds proposera une large diversification, de manière à :

Maximiser les chances de profits, selon le type d’action ou d’investissement.

Mutualiser les risques par l’ensemble de ses investisseurs qui les prennent ensemble.

Tous les types de produits sont présents dans cette gamme de l’offre d’investissement : actions, obligations, fonds monétaires, matières premières (et Or), produits dérivés, les fonds communs de placement et les ETF (fonds négociés en bourse).

On répartit alors ces fonds sur plusieurs grandes places de la planète, de façon à contrebalancer les pertes sur un placement, en cas de crise à un endroit donné.

Ces gestionnaires de fonds sont, aujourd’hui, concurrencés par la FinTech, qui met au point des algorithmes puissants, via des robots-advisors, capables d’investir sur des fonds négociés en bourse en engendrant des frais bien moindres.