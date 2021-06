Femmes enceintes : 3 livres essentiels pour votre grossesse !

Enceinte, on se pose toujours des millions de questions. Entre ce qu’on a le droit de manger, ce qu’on n’a pas le droit, comment on va appeler bébé ou encore comment ça va se passer après l’accouchement. Il y a de quoi devenir chèvre , et enceinte, avouons-le on voudrait bien éviter de le devenir …

A la rédaction, on vous a trouvé 3 essentiels à avoir dans votre bibliothèque pour vous faire passer une grossesse divinement agréable !

Il n’est rien que de plus difficile que de savoir ce qu’on a le droit de manger quand on est enceinte surtout quand on n’est pas immunisée contre la toxoplasmose. Exit la charcuterie, les oeufs crus, les fromages non pasteurisés, la viande crue et j’en passe, tout devient vite un casse tête et croyez moi je sais exactement ce que cela fait ! A la fin, on finit par se dire qu’on ne va manger que de la salade (bien évidemment lavée scrupuleusement par nos soins) et … c’est tout !

Heureusement que non ! Eleonora Galasso nous fait le plaisir de ravir nos papilles de femmes enceintes avec pas moins de 100 jolies recettes gourmandes et saines dans son livre “Ma grossesse plaisir” paru aux éditions Flammarion. Entre conseils de tous les jours pour bien vivre sa grossesse et les recettes, vous serez agréablement surprises par ce livre. En plus, chacune des recettes se préparent assez rapidement, ce qui est agréable car la fatigue a tendance a vite nous guetter !

Que vous soyez tentée par le flan de chou rouge et courge, la mousse de betterave, la Caesar salade de grossesse, le fish cake, les pommes de terre farcies à la tomate ou même le gâteau de riz au gingembre confit, vous allez avoir de (bonnes) idées pour vous alimenter avec bébé. Car n’oublions pas que la femme enceinte ne mange pas pour deux mais doit manger beaucoup mieux !

Un must have de la bibliothèque de la femme enceinte.

S’il y a bien un livre aussi à avoir durant sa grossesse c’est le guide des prénoms car oui vous allez avoir la dure responsabilité de choisir le prénom de votre fille ou de votre garçon pour le reste de sa vie ! Et cela ne se choisit pas à la légère !

Avec ses 10 000 prénoms présent dans le “Guide des prénoms 2021”, vous allez avoir le choix (peut être trop !). Que vous vouliez choisir un prénom classique, rare ou un prénom avec un consonance florale ou en lien avec le cinéma vous allez forcément trouver votre bonheur.

Au début du livre, vous aurez une introduction sur le fait de choisir le prénom de votre bébé avec plusieurs conseils (notamment celui de ne pas écouter votre entourage!). Vous aurez aussi un petit test amusant pour savoir quel type de parent vous êtes (bobo, chic, voyageur ou pop)

L’avantage de ce livre est que vous aurez aussi des informations sur le prénom (et les différentes façons de l’écrire) mais aussi des conseils pour choisir efficacement le prénom qui sera parfait pour votre bout de chou.

Vous trouverez entre autres :

l’étymologie du prénom avec son histoire, sa signification

la date de sa fête

le caractère du porteur du prénom attestée par diverses sources

la couleur et le chiffre porte bonheur

la fréquence d’attribution du prénom

l’âge moyen des personnes ayant ce prénom

Mais aussi l’évolution de l’attribution de ce prénom

En plus vous aurez le top des prénoms 2020, 60 tops de prénoms thématiques au fil des pages pour vous aider à choisir ! Le livre est donc divisé en deux parties : les prénoms des filles puis les prénoms des garçons, et parmi tout ça vous aurez plusieurs tops (prénom des contes de fées, prénoms diminutifs, prénoms chics, prénoms doux …)

Alors prêt à choisir ?

ça y est ! Voila venu enfin le temps de rencontrer votre charmant bout de chou au bout de 9 (interminables) mois de grossesse ! Vous croyiez que s’était fini et que tout allait rouler comme sur des roulettes ? Eh non c’est maintenant que les festivités commencent ! Entre insomnies, baby blues, douleurs physiques, pleurs inconsolables de bébé, il est loin le temps où tout allait bien sans rien faire ! On ne nous avait pas vendu ça quand on faisait nos galipettes !

Comme nous l’explique Agnès Labbé dans son livre “Guide de survie aux 100 jours après l’accouchement” paru aux éditions Marabout, les futures mamans sont souvent peu informées de ce qui va se passer (et franchement c’est vrai).

Le livre est divisé en 3 parties :

La vérité sur l’accouchement. Plusieurs sujets sont abordés entre autres : comment survivre à la maternité, les vérités sur l’accouchement (entre péridurale, césarienne et autres joyeusetés ), la valise de maternité, le projet de naissance …

Plusieurs sujets sont abordés entre autres : comment survivre à la maternité, les vérités sur l’accouchement (entre péridurale, césarienne et autres joyeusetés ), la valise de maternité, le projet de naissance … Le retour à la maison. Maintenant qu’on est libéré de la maternité, c’est une autre paire de manches. A présent, il va falloir s’occuper du petit être que vous venez d’expulser quelques jours plus tôt.

Maintenant qu’on est libéré de la maternité, c’est une autre paire de manches. A présent, il va falloir s’occuper du petit être que vous venez d’expulser quelques jours plus tôt. Le retour à la vraie vie. Ça y est, il va falloir retourner au boulot entre appréhension de devoir laisser son bébé à un(e) inconnu(e) et la joie de reprendre le boulot, vous allez devoir déculpabiliser un max tout en devant gérer votre nouvelle double journée (bébé et boulot).

Dans ce livre, vous découvrirez tout ce qu’on a oublié de vous dire (et surtout comment faire pour que tout se passe au mieux, sans angoisse si possible). Vous réussirez à trouver le parfait équilibre pour vivre ces 100 premiers jours auprès de votre merveille grâce aux différents conseils d’Agnès Labbé. Vous vous sentirez forcément plus à l’aise dans votre rôle de maman ! On apprécie le côté totalement déculpabilisant du livre et on se sent beaucoup plus sereine face à l’arrivée de bébé !

