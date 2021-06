Le plus grand secret, le nouveau livre de Rhonda Byrne

Après le succès mondial de son livre Le Secret (2006) – qui vous aidait à être et à réaliser ce que vous souhaitiez –, Rhonda Byrne a continué sa quête de la vérité universelle.

De là sont nés plusieurs livres après “Le Secret” : La Magie, Le pouvoir, Héros et à présent “le plus grand secret” paru aux éditions Harper Collins.

N’avez vous jamais rêvé d’attirer à vous tout ce dont vous désirez et d’être le seul maître à bord, d’arrêter d’être spectateur de votre vie ? Avec le nouveau livre de Rhonda Byrnes, soyez le maitre du changement, ne soyez plus abattu et vivez la vie qui vous rendra enfin heureux ! Ne soyez plus distraits par vos soucis ou tous les drames de votre vie, partez à la découverte de ce qui vous libérera enfin de tous vos fardeaux. En un mot : vivez !

Le secret pour vous libérer de vos soucis

« Les sages nous disent que lorsqu’on connaît la vérité, la vie devient plus légère et plus facile. Elle est pleine de rires, d’un amour débordant et d’une joie infinie envers tout ce qui advient. Vous savourez chaque instant et vous ressentez une immense gratitude face à la manifestation du monde qui n’est que merveilles et splendeurs. Cela fait naître en vous de la compassion et un amour profond pour l’humanité et tous les êtres vivants. Les sages nous expliquent aussi que nous deviendrons imperturbables face aux personnes ou aux situations qui nous agaçaient auparavant. Vous ne serez, alors, plus en proie aux pensées négatives, vous pourrez rencontrer le succès et retrouver la santé durablement. Car, oui, ce secret est aussi puissant que cela. Il est la plus grande révélation de votre vie. Il est de votre destinée. »

C’est logé au cœur de ces écrits, à la vue de tous, que Rhonda Byrne a découvert Le Plus Grand Secret. Ce secret, d’une simplicité étonnante mais profonde, vous montre la voie du bonheur éternel. Il vous suffit de l’accepter pour que votre vie entière soit libérée de la souffrance. Vous ne serez alors plus en proie aux pensées négatives, vous pourrez rencontrer le succès et retrouver la santé durablement.

Mais serez vous prêt à l’accepter et à vivre avec ce plus grand secret ? Sachez que grâce à un discours motivant et positif, les enseignements du Plus Grand Secret dissoudront vos peurs et l’incertitude, l’anxiété et la douleur que vous ressentez.

Partez à la découverte de votre destinée et vivez enfin votre vie comme vous l’entendez (et la rêvez).