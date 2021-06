Mona Bigoudi – Une bande dessinée Tuschuss !

C’est dans la collection Tuschuss !, des éditions Slalom, du groupe Editis, qu’est paru en mai 2021, la bande dessinée Mona Bigoudi. Un ouvrage pour les jeunes lecteurs, dès 7 ans, qui présente une nouvelle héroïne, une enfant qui a du mal à gérer ses émotions.

Mona vient d’arriver dans une nouvelle maison, avec son père et sa mère. Les parents vident le camion de déménagement, tandis que la jeune fille semble s’énerver dans l’allée. En effet, Mona déteste cette journée, car elle a perdu sa poupée. Son père tente de la calmer, affirmant qu’il y a des choses bien plus graves dans la vie, comme le fait de pouvoir stocker tous les lacets qu’il a emmenés. Puis, sa mère prend le relais, expliquant que son maître kung-fu dit souvent « Si difficulté tu as, scoubidou tu en feras ». A ces mots, le père vient d’avoir une idée lumineuse, il veut transformer tous ses lacets en scoubidous. Aussi, il invite Mona à l’aider… La jeune fille veut bien aider, mais pas avant d’avoir retrouvé sa poupée… Mais sur un malentendu, le père et la fille ne se comprennent pas, et Mona reste seule pour retrouver sa poupée, alors que son père veut se mettre à faire des scoubidous !

La bande dessinée présente quatre histoires autour de cette nouvelle héroïne à découvrir. Un univers coloré, plaisant, fait de monstres ayant chacun ses particularités. Mona est une jeune fille qui ressemble à une humaine mais qui se transforme en monstre terrible lorsqu’elle s’énerve. Elle a beaucoup de mal à gérer cette émotion, surtout qu’elle crache des flammes, donc cela peut aussi devenir dangereux ! Les récits sont amusants, entre rencontres, amitié, colère, émotions, dégâts, nouvelle vie, différence… L’héroïne tente ainsi de trouver sa place, dans cette nouvelle vie, et de gérer la colère qui revient un peu trop souvent. Les thématiques sont dans l’air du temps, offrants des histoires drôles qui plairont aux jeunes lecteurs. Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait dynamique, fluide, plutôt rond, offrant aussi un univers coloré et expressif.

Mona Bigoudi est une bande dessinée jeunesse, de Nadira Aouadi et Bruno Salamone, parue aux éditions Slalom, qui présente une nouvelle héroïne, dans un monde de monstres, plutôt amusants, qui tente de gérer ses émotions et surtout sa colère !