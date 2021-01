“Un bébé pour tout changer” : l’occasion de changer son mode de vie ?

Devenir parent est une décision qui n’appartient qu’à soi et au couple. Mais outre le choix de vie, de plus en plus de personnes renoncent à la parentalité pour des raisons écologiques. Et si le fait d’avoir un bébé nous invitait plus facilement à réaliser notre transition vers l’écologie ?

Après “Changer d’ère l’air de rien”, Valère Corréard nous revient avec son nouveau livre “Un bébé pour tout changer, 9 mois pour réussir sa transition écologique” coécrit avec Mathilde Golla (aux éditions Marabout). Il nous invite à une prise de conscience et nous délivre de précieux conseils pour aborder l’arrivée d’un nouvel enfant dans une démarche éco-responsable et durable. Preuve qu’allier écologie et bébé c’est tout à fait possible.

Réaliser sa transition écologique avec bébé !

“Nous avons voulu nous intéresser à la parentalité et voir dans quelle mesure celle-ci peut être un accélérateur, un coup de pouce vers la transition écologique. Au travers de témoignages et de nos expériences personnelles respectives, nous avons eu l’intuition que parentalité + écologie pouvait faire trois. Nous avons voulu proposer un guide pratique pour le quotidien, pour tous ceux et celles qui veulent aborder l’arrivée d’un enfant dans une démarche éco-responsable et durable, mais aussi sur le court terme comme par exemple que va boire l’enfant, manger, toucher etc.. Le tout dans un contexte de bienveillance, de protection et de responsabilité envers soi même et autrui.” Valère Corréard

Alimentation, équipement, habillement, produits d’entretiens, système de garde, système d’épargne durable…. Au fil des pages, Valère Corréard aborde de nombreux thèmes illustrés par des exemples concrets d’actions positives au quotidien. Le tout sans que cela ne soit difficile ! On se dit juste “pourquoi n’y ai-je pas pensé avant ?”.

Selon Valère Corréard, il y a de nombreuses idées écologiques intéressantes lorsque l’on devient parent : le fait par exemple de “préparer davantage à manger” ou de “mieux sélectionner les produits qu’on va utiliser”. “On est hyper fier de se dire “je sais ce que j’ai mis et ce que je n’ai pas mis dans ce repas” et il y a tout un processus de reconnaissance et de partage qui dépasse le simple fait de consommer mieux et qui permet de rentrer dans un cercle vertueux.”

Pensé comme un guide pratique destiné à tous (futurs parents, parents, grands-parents, amis, famille, éducateurs…), ” Un bébé pour tout changer” invite à la réflexion et démontre qu’avoir un enfant peut être bon pour notre planète maintenant et dans le futur.