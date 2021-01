Jordan Olympus, auteur-compositeur-interprète présente son premier EP “The Ascension”

Jordan Olympus se présente comme un auteur-compositeur-interprète d’origine franco-malgache. Bien qu’il soit né à Madagascar au sein d’une famille de musiciens, le jeune homme a également vécu pendant son enfance à l’île de la Réunion, et a ensuite voyagé en France métropolitaine sous la conduite de son père. Il se lance dans la professionnalisation d’artiste accompagné par un organisme parisien. Avec une combinaison de Pop-RnB et de Hip hop, il présente son premier EP “The Ascension” disponible au public sur toutes les plateformes.

Influence de Pop-RnB et du hip hop

Après le déclin du funk à la fin des années 80, le Rhythm and Blues est devenu un élément fondamental de la scène musicale américaine et a été connu sous le nom de Rhythm and Blues contemporain ou R&B, tel que nous le connaissons aujourd’hui. Contrairement à ses racines classiques définies dans la soul et le funk, il comprendra désormais des sons synthétisés et des boîtes à rythmes, ce qui lui donnera une approche plus proche du Pop actuel.L’influence de la danse et du hip-hop avec l’arrivée du XXIe siècle a entraîné une avalanche d’artistes directement influencés par le R&B.

Jordan Olympus et ses chansons

La façon de chanter les chansons pop-urbaine dans une gamme de sons chaud et de mots parfois à peine susurrés est l’expression maximale d’une délicatesse pour envoyer cependant un message fort et qui fait réfléchir et nous poser des questions. La voix est douce et mélodieuse, et les arrangements des instruments synthétiques forment une intense complicité. Les sons sont un mélange de ses trois cultures, on y retrouve des sons africains, des sons de musique malgache, la pop et le hiphop occidentaux.

Où jouir de ses belles mélodies

Si vous voulez passer un moment merveilleux, n’hésitez pas à découvrir plus sur ce chanteur, des perles incontournables comme sa nouvelle chanson .La chanson est un témoignage qui nous raconte combien l’année 2020 a été terrible pour toute l’humanité et surtout pour Jordan Olympus qui en février dernier a perdu sa mère à 43 ans seulement. La chanson veut témoigner de la diversité et de la réalité de la migration en provenance d’Afrique en collaborant pour cela avec l’artiste Kdessa, originaire de Guinée Bissau.

Pour le suivre, visitez son canal youtube avec plus de chansons :

Vous pourrez aussi écouter sa musique sur les différentes plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Music, amazon music, les liens sont jordanolympus.streamlink.to/eCRP