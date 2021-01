Avec mon doigt… Mon imagier animé En avant !

En avant est un nouveau petit livre de la collection Avec mon doigt… Mon imagier animé, des éditions Usborne, à paraître en février 2021. Un petit livre carré et aminé, pour les tout-jeunes lecteurs, dès un an, qui vont faire rouler des véhicules dans un univers coloré.

Dès la couverture, les jeunes enfants, à partir d’un an, vont pouvoir s’amuser, du bout des doigts, à faire bouger un bateau, pour aller d’avant en arrière, sur la mer. Sur la première double page, la ville et la route sont à retrouver, avec un feu tricolore qui annonce la couleur et une voiture à faire avancer. Un scooter fait « peuf-peuf » et la voiture « vroum vroum ». C’est sur un chantier que les enfants se retrouvent sur la deuxième double page. De gros engins à découvrir, qui font du bruit. Les bambins seront ravis de faire bouger la pelle du tractopelle !

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont découvrir de nouvelles scènes, des véhicules de toutes sortes et de grandes choses à faire bouger. L’univers est très coloré et plaisant, présentant des animaux dans différents véhicules, sur la route, sur un chantier, sur les rails, sur l’eau ou encore dans les airs. Un imagier qui présente des véhicules à faire découvrir aux enfants, avec du bruit et surtout des animations amusantes, pour faire bouger et avancer ces engins de toutes sortes. Un livre cartonné, épais, solide, dans lequel les tout-petits feront, entre autres, avancer quelques véhicules fascinants, en actionnant des tirettes. Les pages sont aussi à toucher, avec quelques creux amusants, pour les enfants. Le dessin est simple, coloré, rond, doux et joyeux, présentant un univers fabuleux.

En avant ! est un nouveau titre de la collection Avec mon doigt… Mon imagier animé, des éditions Usborne, un petit livre cartonné, solide, pour les tout-petits, qui vont s’amuser à actionner des tirettes pour faire rouler et avancer des véhicules, dans un univers joyeux et coloré.