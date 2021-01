Le Bôme de Doliderm, le produit beauté 10 en 1 au top !

Soin visage, démaquillant, soin des lèvres, masque pour les cheveux … A chaque problématique, un produit. Mais on s’est demandé s’il n’existait pas un seul et unique produit qui pourrait en remplacer 10 autres ! A la rédaction on est des fous on le sait ! Mais nous vous avons réussi à dénicher ce produit totalement génial, naturel, qui sent bon et … qui est multi-fonction ! C’est le Bôme de Doliderm ! En avant pour le retour sur ce produit !

Le Bôme de Doliderm, un baume pleins de surprises.

A lui tout seul il remplace 10 produits beauté du quotidien : soin visage, soin des lèvres, soin des mains, démaquillant visage, soin du corps, massage, soin pour les pieds, soin ciblé (vergetures, cicatrice), barbe, masque pour les cheveux, soin des mains et ongles. Incroyable, non ?

Directement issue de la ruche, le Bôme est composé de Gelée Royale qui s’associe au Miel de Manuka mais aussi à la Propolis et à la cire d’abeille. Tous ces ingrédients naturels apporte ainsi leurs effets apaisants et anti-bactériens.

Pour apporter une hydratation intense et un parfum gourmand et solaire, plusieurs huiles (Huile d’Olive, Huile d’Amande Douce) ainsi que du Beurre de Karité ont été ajoutées à la composition du Bôme. Le tout pour une odeur à tomber par terre !

Le Bôme est ultra facile à appliquer, une (mini) noisette suffit ! A ce rythme là, le pot de 50 ml va durer plusieurs mois/années ! On adore !

le Bôme, 10 actions en 1 seul produit

On a ainsi testé le Bôme dans toutes ses fonctions ! Visage, main, corps etc. Tout est passé en revue. Enfin presque ! Nous n’avons pas pu tester le soin pour la barbe car vous vous en doutez je n’ai pas de barbe ! Et chéri n’a pas voulu faire le cobaye – je sais, il n’est pas fun à ses heures (mais je l’aime quand même).

Allez hop, petite revue de comment utiliser ce merveilleux Bôme pour tous les jours sur tout notre petit corps d’amour (ou sur le corps de chéri – enfin s’il est d’accord) !

1/ En soin visage pour un visage hydraté !

Comme le Bôme est riche en beurre de karité et en huile d’olive, il est donc très hydratant et nourrissant pour la peau. Il suffit de l’appliquer avant sa crème du jour (ou avant sa crème de nuit) pour booster ses effets hydratants. Très sincèrement, nous ne mettions même plus de crème de jour ou de nuit après ! Nous avons même essayé de le mettre en masque la nuit (en plus grosse couche). Et hop une belle peau radieuse !

2/ Et si on l’utilisait aussi en démaquillant visage ?

Comme on nous a dit qu’il faisait aussi démaquillant, on s’est amusé à l’essayer ainsi. Une petite noisette et hop on frotte le visage pour se démaquiller. Il suffit ensuite de prendre un coton propre pour retirer les excédents. On avouera que nous avons été surprise mais ça marche (et en plus, on a toujours cette bonne odeur de miel qui nous enivre).

3/ Pour des lèvres incroyables douces et hydratées !

Pas de baume pour les lèvres ? Le Bôme le remplacera ! A appliquer matin et/ou soir pour de jolies lèvres hydratées (et toutes douces !) à croquer.

4/ Pour une barbe superbe (vous l’aurez deviné c’est pour les mecs ça !)

Bon comme on vous l’a dit on ne l’a pas testé, mais sachez qu’il peut s’appliquer sur la barbe pour un poil soyeux et nourri. Et hop un chéri à croquer qui sent bon le miel de Manuka et la gelée royale. Miam.

5/ En masque pour des cheveux soyeux et nourris !

Pour des cheveux, vu que l’huile d’amande douce est un ingrédient riche en nutriments essentiels à la fibre capillaire, les cheveux sont donc intensément nourris. Il suffit de l’appliquer en petite quantité sur la longueur des cheveux et les pointes secs avant le shampooing. On laisse poser quelques minutes puis on lave et on rince. Résultat tout doux pour des cheveux en forme après !

6/ Pour un corps hydraté

A utiliser idéalement après une bonne douche ! On l’applique sur tout le corps après la douche et un corps qui vous dit merci. Adieu la peau de croco !

7/ En soin pour les mains & ongles

Grâce au beurre de karité, à l’huile d’olive et l’huile d’amande douce, il est idéal pour apaiser les gerçures résistantes et hydrater les cuticules. On applique une noisette sur l’ongle en massant doucement et on laisse agir toute la nuit.

Nous avons aussi utiliser le Bôme pour en crème pour les mains. Même principe que précédemment, une noisette suffit, on l’appliquer sur les mains, on masse et hop des mains toutes douces !

8/ Massage vous avez dit massage ?

Là on passe au côté coquin. Avec sa texture fluide et fondante, il est idéal pour les massages. Il suffit de chauffer une noisette entre les mains puis on procède au massage. Attention ambiance caliente à venir.

9/ Les pieds ont aussi besoin du Bôme !

Nos pieds ont aussi besoin d’attention ! Le Miel de Manuka, la Propolis et la Gelée Royale sont reconnus pour leurs propriétés apaisantes pour la peau. Il suffit d’utiliser le Bôme sur les pieds propres et secs ou laisser poser toute la nuit avec des chaussettes pour des pieds tout doux.

10/ En soin pour les cicatrices et vergetures

Le Bôme a un dernier atout dans sa manche. Etant donné que le Bôme est riche en vitamine E (donc reconnue pour son action réparatrice), il peut ainsi être utilisé sur des zones ciblées comme les cicatrices et les vergetures, pour les estomper. De notre côté, nous n’avions pas spécifiquement de cicatrices ou de vergetures, nous n’avons pas pu tester ses effets à long terme.

EN BREF !

En bref, le Bôme est une véritable petite pépite à lui tout seul ! On adore son côté multi-fonction beauté et le fait qu’il soit composé de 98% d’ingrédients naturels. Vu son incroyable pouvoir hydratant, on peut ainsi l’utiliser de toutes les façons possibles et inimaginables. Personnellement, j’ai même trouvé que ma peau était plus jolie et avait beaucoup moins d’imperfections depuis que je l’utilisais. Maintenant c’est à vous de jouer !

Vous pouvez trouver le Bôme sur le site www.laboratoires.leadersante.fr ou dans toutes les pharmacies LeaderSanté.