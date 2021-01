Cold Cream Marine et Atoderm : un duel de choc pour les peaux sèches

L’hiver la peau devient sèche, rugueuse et surtout elle finit par démanger. Une sensation très désagréable, non ? A la rédaction, nous avons testé 2 warriors capable de vous rendre votre peau si douce que vous n’en reviendrez pas. Sur le banc d’essai, le candidat n°1 “Atoderm, Intensive Gel crème” de Bioderma et le candidat n°2 la “Cold Cream Marine” de Thalgo. Prêt pour le combat ?

Atoderm, Intensive gel crème de Bioderma

Le laboratoire Bioderma innove avec ce gel crème pour les peaux sensibles et très sèches. On retrouve alors les sensations de fraicheur du gel et les propriétés calmantes de la crème.

La vitamine PP renforce la barrière cutanée tout en stimulation la production naturelle de lipides dans la peau. Avec son hydro absorbent technology, votre peau sera hydratée 24H.

Le dérivé d’Enoxolone quant à lui réduit la production de cytokines pro-inflammatoire et réduit la synthèse de la libération d’histamine (ce qui provoque les démangeaisons). Ainsi ce composé apaise immédiatement les gratouillis que l’on ressent sur la peau.

Ainsi, le gel crème pénètre très rapidement sur la peau (à tel point que vous pourrez tout de suite vous habillez). Vous aurez aussi une sensation de fraicheur instantanée. Effet Wow garanti. Son action anti-démangeaison est radicale sur les peaux sèches, limite immédiate. Pour l’avoir testé, cela relevait presque du miracle. On apprécie aussi son côté sans odeur. La peau est hydratée et surtout elle est belle. Adieu peau craquelée, adieu démangeaison, vive moi, vive Bioderma, vive ma peau radieuse !

Elle conviendra aussi bien aux enfants qu’aux plus grands !

Existe en deux formats : 200 ml (prix conseillé 12,45€) et 500 ml (prix conseillé 20,75€).

Cold Cream Marine de Thalgo

Le Laboratoire THALGO a créé la première formule de Cold Cream en version Marinepour renforcer et restaurer l’épiderme des peaux sèches et très sèches en leur apportant confort, souplesse et résistance.

Mais qu’est ce que la “Cold Cream marine” ? C’est une synergie inédite d’une huile de micro algue phytoplanctonique riche en acides gras essentiels réparateurs, d’une cire marine extraite d’une macro algue brune protectrice et de la sève bleue des océans hydratante et hautement reminéralisante. En bref, ça respire la mer ! D’ailleurs son odeur marine vous transporte sur les promenades en bord de mer, cheveux au vent. Idéale pour s’évader un peu le temps d’un instant !

Le lait “Cold Cream Marine” est à appliquer matin et/ou soir. Personnellement j’ai préféré l’appliquer le matin et le soir pour optimiser l’hydratation de ma peau. J’adore l’appliquer le matin car son odeur me réveille instantanément, le soir, la cold cream marine m’emmenait sur les côtes méditérranéenne pour m’endormir plus facilement. Un doux murmure des vagues …

Facile à appliquer, pénétrant aussi très rapidement, on adore aussi ce lait corps. Avec son trio actif, la peau est souple, hydratée et douce. Adieu démangeaison ! Si votre peau a des zones rugueuses, on vous conseillera de bien insister sur ces zones. Vous verrez qu’au bout de quelques jours, votre peau n’aura plus cet aspect rugueux ! Happy time !

En format 200ml (prix conseillé 29€)

Le verdict !

Il est alors difficile de partager ces deux monstres de l’hydratation ! On vous laissera alors faire votre avis ! En tout cas, on les adore tous les deux !

Lequel aura votre préférence ?