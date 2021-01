Alyson Ford, tome 1, Le Temple du Jaguar

Le Temple du Jaguar est le premier tome d’une nouvelle série jeunesse, Alyson Ford, des éditions Vents d’ouest. Une bande dessinée de Joris Chamblain et Olivier Frasier, parue ce mois de janvier 2021, qui présente une nouvelle et jeune aventurière, hors du commun, pleine de ressources et de courage.

Mai 1963, au collège de Canterbery, un professeur commence à faire l’appel, tout en demandant à ses élèves un peu de calme. Lorsqu’il annonce Ford, personne ne répond, seulement un jeune garçon qui affirme qu’elle doit encore être dehors ! Barns insiste affirmant que sa camarade doit nager dans l’étang, avec les canards, ou bien épouiller un écureuil sur une branche. Le professeur s’avance, vers une fenêtre ouverte et demande à mademoiselle Ford de bien vouloir regagner la classe. Un peu plus loin, la jeune fille est perchée dans un arbre, à une branche, en train de regarder des petits oisillons, dans un nid. Elle saute, ensuite, de branche en branche, avant d’atterrir dans la salle de classe. Enfin installée à sa place, Alyson est embêtée par son camarade, Barns, qui la traître de sauvage et la défie ! Après les cours, les deux élèves se battent derrière le gymnase…

Alyson Ford, jeune fille de 11 ans, est une bonne élève de son collège, avec de bonnes notes en général, elle connaît plusieurs langues et connaît des techniques de combat. Mais malheureusement son comportement laisse à désirer, car la jeune fille n’aime pas se faire critiquer par ses camarades ! De retour chez elle, elle constate que ses parents ne sont toujours pas revenus. Même, elle vient de recevoir une lettre dans laquelle ces derniers l’appel à l’aide. La jeune fille va devoir quitter l’Angleterre, pour partir seule à l’aventure, à l’autre bout du monde. Chose improbable et pourtant, les jeunes lecteurs suivent cette jeune héroïne intrépide, qui avec la peur au ventre, s’aventure sur une terre hostile, à la recherche de ses parents, de son grand-père, d’un mystérieux livre et d’une étrange tribu. La bande dessinée est assez plaisante à découvrir, offrant un récit plein d’aventure, d’inconnu, de dangers et de rencontres, qui vont déterminer le destin de la jeune héroïne, qui oscille entre magie, sociétés secrètes, trésors enfouis, animaux et terres lointaines. Le dessin est plaisant, moderne, expressif et dynamique, avec un découpage agréable.

Le Temple du Jaguar est le premier tome de la nouvelle série jeunesse Alyson Ford, des éditons Vents d’ouest, qui présente une héroïne singulière, qui depuis sa tendre enfance a été préparée pour partir un jour à l’aventure. Ce jour est venu, elle doit venir en aide à ses parents disparus en Amazonie…