Au pays d’Ys est un bel album des éditions Beluga, paru en novembre 2020, de Régine Joséphine et Virginie Grosos. Une adaptation pour les jeunes lecteurs de cette légende emblématique et incontournable, de cette ville engloutie, empreinte de mystère et de magie.

La mer était sauvage, au pied des falaises. Aussi, elle battait avec rage les rochers déchirés. Les villageois avaient bâti et abrité leur village au creux des pentes. Une seule maison se dressait face au large. C’était celle d’Isaure, la fille du pêcheur. Isaure était une jeune fille qui ne craignait pas la mer. Elle bâtissait, tous les jours, un château magnifique, sur le sable. Pour narguer l’océan, elle élevait très haut son château. Mais chaque jour ses tours glissaient et ses toits s’écroulaient. Isaure injuriait la mer et l’océan riait de cette colère. Un soir d’orage, Isaure tenta de modeler un château de sable, plus grand, afin qu’il puisse vaincre l’océan…

L’adaptation présente Isaure, une jeune fille qui tente tous les jours de se mesurer à l’océan, jusqu’au jour où les vagues vont l’emporter, dans un temps et un lieu où elle n’avait jamais été… C’est ainsi, en suivant l’énigmatique et belle princesse Dahut, que la jeune fille va découvrir la cité merveilleuse d’Ys. Ainsi, avec ce voyage hors du temps, les jeunes lecteurs, vont découvrir, en même temps que la jeune héroïne, l’histoire de la cité engloutie, celle de la princesse Dahut et de son père, le roi Gradlon. L’histoire est plaisante à découvrir, adaptée aux enfants, pour présenter une partie de cette légende incontournable de la Bretagne, ainsi que la mer imposante, dangereuse, destructrice… L’ouvrage se complète avec des informations autour des personnages et de la mystérieuse cité engloutie. Le dessin est singulier, moderne, rond, curieux et plaisant, avec un trait fluide et vif.

Au pays d’Ys – La légende de la ville engloutie est un bel album jeunesse, des éditions Beluga, qui présente une adaptation sublime et douce, de cette légende emblématique et incontournable de la Bretagne, entre mystère et magie.