“Les dédicaces” de Cyril Massarotto aux Éditions Flammarion

« Les dédicaces » est un ouvrage de Cyril Massarotto disponible aux Éditions Flammarion. Avec 10 livres au compteur, l’auteur est notamment connu pour son roman « Dieu est un pote à moi » qui a été traduit en 15 langues. Mais alors, qu’ai-je pensé de ce petit dernier ?

Synopsis « Les dédicasses »

De Claire, on ne sait pas grand-chose, sinon qu’elle vit à Paris et collectionne les livres dédicacés. Son plus grand plaisir est d’écumer les librairies à la recherche de ces trésors qui font de chaque livre un objet unique et précieux, « parce que la dédicace ajoute une histoire à l’histoire ».



Chez un bouquiniste, elle tombe sur un livre dont la dédicace lui laisse une désagréable impression de vulgarité. L’auteur, Frédéric Hermelage, laisse son numéro de téléphone à une certaine Salomé, assorti d’un compliment outrancier. Seulement, à la lecture, le roman est à l’opposé de la dédicace. Subtil, élégant. Comment expliquer un tel contraste?

De librairies en Salons du livre, Claire va alors se lancer sur les traces de cet écrivain discret, jusqu’à franchir les règles de la fiction.

Mon avis sur le livre

J’ai de suite été happée par la quatrième de couverture. Et contrairement à beaucoup d’entre vous, je ne connaissais pas du tout l’auteur. Je n’avais donc aucune idée de ce qui m’attendait en termes d’écriture, quant à l’histoire, je pensais retrouver une intrigue « amoureuse » autour d’une rencontre littéraire, avec bien sûr quelques obstacles.

« Les dédicaces », c’est beaucoup de tout cela et bien d’autres choses. Pour commencer, je salue la plume de l’auteur qui nous embarque facilement au cœur même de l’intrigue. Elle est fluide et rythmée, ce qui rend la lecture encore plus agréable. Néanmoins, j’ai la sensation d’être restée sur ma faim.

Je dois l’admettre, je n’ai pas accroché avec l’héroïne pour plusieurs raisons. Pour commencer, j’ai eu du mal avec son ambivalence. On peine à savoir qui elle est, ce qu’elle attend, ce pour quoi elle se bat. Et surtout, elle a un petit côté cynique, voire vulgaire assez perturbant au fil des pages. Après réflexion, j’ai saisi que c’était une volonté de l’auteur de grossir ce trait pour en faire un personnage assez complexe, peut-être pour le rendre plus attachant ? Quoi qu’il en soit, cela m’a dérangé tout au long de la lecture, dans le sens où j’avais une impression de « vulgarité gratuite » qui souvent sortait de son contexte (je pense notamment aux dialogues avec son ex-petit ami qui apportent peu à l’intrigue finalement).

Ce côté « brut de décoffrage » dénote assez avec le thème du livre, celui de la rencontre, de l’amour. L’idée m’a beaucoup plu, cette dédicace qui va guider Chloé jusqu’à cet auteur mystérieux dont elle se sent proche dès le départ. J’aurais d’ailleurs aimé plus d’intrigue autour de cette fameuse dédicace : une course effrénée, davantage de péripéties, des énigmes… Soit, un peu plus de romantisme.

“Les dédicaces” recense quelques moments émouvants, notamment lorsque Claire raconte la dédicace que son papa lui a laissée sur un livre pour lui dire adieu. Mais ils sont finalement trop brefs, et c’est bien dommage car Cyril Massarotto excelle dans ce domaine. Heureusement, l’émotion prend part à la narration à la fin du livre. Et bizarrement, c’est dans ce créneau-là que l’auteur m’a le plus charmée.