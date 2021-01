Walking Dead – L’étranger

L’étranger est un récit inédit qui se situe dans la continuité de la série Walking Dead, paru aux éditions Delcourt, fin novembre 2020. Un petit comics de Brian K. Vaughan et Marcos Martin, dans lequel on découvre le frère de Rick, accompagné du fascicule Le retour de Negan.

A Barcelone, un homme est étendu sur un échafaudage. Derrière lui, la ville semble en feu, torturée en certains lieux. Dans la rue, il entend quelqu’un appeler. Il découvre alors un enfant, un jeune réfugié, qui est poursuivi par des morts-vivants. Alors que l’enfant demande de l’aide en tapant désespérément aux portes et rideaux métalliques de magasins, l’homme descend de l’échafaudage, pour tenter de venir à son secours. Une fois dans la rue, l’homme appelle les zombies, demandant de ne pas approcher l’enfant. Malheureusement, il est trop tard, et un seul mort-vivant se retourne vers lui, tandis que les autres se sont baissés sur l’enfant. L’homme frappe avec sa lampe torche le zombie à la tête, mais rien n’y fait, celui-ci est toujours debout, prêt à attaquer. L’homme trébuche et se retrouve à terre, le mort-vivant arrivant rapidement vers lui.

Jeff vient d’être sauvé par une jeune femme qui a besoin de lui. Tous les deux veulent rejoindre le port, et tenter d’aller en Amérique. Mais pour cela, il va d’abord leur falloir travers la ville infestée de zombies… Ainsi l’on découvre la pandémie en Europe, qui est fortement touchée aussi. Jeff, le frère de Rick, tente de survivre dans ce monde post apocalyptique. Il va rencontrer Claudia, décidée à partir aux Etats-Unis, pour trouver un moyen de stopper l’épidémie. Le récit est assez court, simple, mais plaisant et efficace, emportant facilement les lecteurs, dans cette nouvelle aventure de survie, face à l’apocalypse de morts-vivants. La bande dessinée est accompagnée du fascicule Le retour de Negan, qui revient sur ce qui est advenu au plus célèbre des méchants, après la fin de la série. Le dessin reste le même, expressif, moderne, en noir et blanc, efficace et vif.

L’étranger et Le retour de Negan sont deux histoires inédites de l’univers de Walking Dead à retrouver, aux éditions Delcourt. Deux ouvrages, pour public averti, deux spin off, qui invite à poursuivre l’aventure zombie, avec de nouveaux personnages, dans ce même univers post apocalyptique, toujours fascinant.