Voyage vers la Lune – Mon atelier origami

C’est aux éditons Larousse qu’est paru, en novembre 2020, la pochette Mon atelier origami Voyage vers la Lune, ce film d’animation à découvrir sur Netflix. Une pochette complète, pour réaliser facilement de magnifiques origamis aux couleurs du film d’animation.

La pochette à rabats, est complète, avec vingt-quatre feuilles d’origami colorées et un livret pour réaliser quelques origamis. En effet, le petit livre souple vient guider les enfants, dans cet art du pliage. Ainsi, le livret débute avec les symboles à retrouver, pour plier, retourner la feuille, tourner le modèle, plier vers l’arrière ou encore plier le papier vers l’avant. Ensuite, un sommaire présente les quatre origamis à découvrir et à réaliser. Les jeunes artistes vont ainsi pouvoir confectionner de jolies grues, lapins, grenouilles ou encore papillons. Puis, les différents modèles proposés sont à retrouver en pas à pas, pour plier correctement ces papiers colorés.

Les pas à pas sont bien détaillés, avec des indications simples et courtes à chaque étape, ainsi que des illustrations. Ainsi, les consignes, pour les enfants, sont simples, précises, courtes et illustrées, pour pouvoir réussir seul son origami. Plus ou moins longs et difficiles, les origamis restent plaisants à réaliser, pour retrouver l’univers coloré du film d’animation Voyage vers la Lune. Les vingt-quatre feuilles sont aux motifs de cet univers, avec lapins, créatures fantastiques, lune, étoiles, planètes… Des feuilles carrées, fines et souples, faciles à plier, et imprimées des deux côtés, pour réaliser de jolis animaux en papier. La pochette est donc très pratique et complète, avec tout le nécessaire pour réaliser de jolis origamis, avec l’univers fantastique et coloré du film d’animation Voyage vers la Lune, que les enfants aimeront retrouver.

Mon atelier origami – Voyage vers la Lune est une pochette complète, des éditons Larousse, qui propose aux enfants de retrouver cet univers coloré et fantastique, à travers une activité ludique, simple et reposante, le pliage de papier, pour réaliser de magnifiques origamis.