Comment protéger votre entreprise contre les criminels de l’Internet

Quelle que soit la taille de votre entreprise, il est plus que probable qu’elle possède de nombreuses données privées et sensibles. Si l’une de ces données tombe entre de mauvaises mains, cela pourrait sérieusement affecter la capacité de votre entreprise à fonctionner, sa réputation et elle pourrait même être obligée de payer une amende importante. Dans cette optique, voici quelques moyens pour protéger votre entreprise contre les criminels de l’Internet.

Protégez vos données

L’un des crimes les plus graves dont votre entreprise pourrait être victime, est le vol de données personnelles dans vos systèmes. Cela peut aller des données sensibles sur l’entreprise aux données personnelles et même les informations financières de vos clients. Si un hacker parvenait à obtenir ces dernières, il pourrait facilement voler de l’argent sur les comptes de vos clients ou utiliser ces informations pour acheter illégalement des biens ou des services.

Vous pensez peut-être qu’il suffit d’avoir un système de sécurité Internet solide et un firewall installé sur votre réseau, mais que faire si c’est un de vos collègues qui cherche à diffuser ces informations à l’extérieur de l’entreprise ? Comme ils ont légitimement accès à ces informations, rien ne les empêcherait de les partager avec d’autres s’ils avaient l’intention criminelle d’essayer de voler de l’argent à vos clients. C’est pourquoi la seule façon de s’assurer que vos données restent à l’intérieur de l’organisation et ne soient jamais partagées par quelqu’un d’autre en dehors de l’organisation, est d’installer un logiciel de prévention de perte de données. Vous pouvez cliquer ici pour trouver une explication complète sur le fonctionnement de ces systèmes de prévention de perte de données, mais ils empêchent essentiellement les personnes travaillant dans votre entreprise de faire certaines choses avec certains fichiers qui pourraient constituer un risque pour la sécurité. Ils comprennent notamment le transfert des fichiers vers une adresse électronique externe ou même de les télécharger vers une plateforme de partage dans le cloud comme Dropbox. Ainsi, vous savez qu’il est impossible que vos collègues envoient accidentellement ou par malveillance ces données à une personne extérieure à l’entreprise.

Ne cliquez pas sur des liens suspicieux

Une autre façon pour les cybercriminels de tenter de voler des informations de votre entreprise est d’envoyer des courriels en prétendant être quelqu’un d’autre. Par exemple, un cybercriminel pourrait rédiger un courriel en se faisant passer pour un membre du gouvernement et demander que vous lui envoyiez vos données financières à des fins fiscales. Bien qu’ils puissent être en mesure de créer un courriel légitime en apparence, avec le même logo que le gouvernement et même la même police et le même langage utilisés, il est important que vous ne répondiez pas à des courriels comme celui-ci si vous n’êtes pas certain qu’ils sont légitimes. Les cybercriminels pourraient même pirater les comptes de collègues ou de clients et se faire passer pour eux pour vous demander des données financières. Encore une fois, si ce courriel semble suspect, ne cliquez sur aucun lien et essayez de contacter l’expéditeur par une autre méthode.

Changez régulièrement votre mot de passe

Même si vous prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger vos données, il se peut que quelqu’un puisse obtenir votre mot de passe en piratant le système d’une autre entreprise. Dans cette optique, il est important de changer régulièrement votre mot de passe au cas où il serait obtenu illégalement.

Essayez de le modifier autant que possible par rapport à vos mots de passe précédents et incluez de nombreux caractères spéciaux, des chiffres et des lettres majuscules et minuscules pour le rendre plus difficile à deviner.