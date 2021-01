Real Madrid : Ces trois joueurs qui peuvent quitter cet hiver

Le mercato hivernal a démarré depuis le 1er janvier dernier. Plusieurs transferts ont été bouclés. Au Real Madrid, en raison de la trésorerie touchée par la Covid-19, on n’assistera pas à un recrutement cet hiver. Mais trois joueurs pourront quitter le navire madrilène sous forme de prêt. Il s’agit d’Isco, de Jovic et d’Odriozola.

Isco veut faire ses valises en janvier

Le milieu de terrain espagnol n’est plus dans les plans de Zinedine Zidane. Isco a perdu sa place de titulaire au Real Madrid. L’ancien joueur de Malaga a déjà fait savoir à la direction du club, son envie de voir ailleurs. Son objectif est d’avoir plus de temps de jeu et revenir dans les plans de Luis Enrique pour l’Euro de football. Ce que le technicien français n’est visiblement pas prêt à lui offrir contrairement à Zebet en France qui fait assez d’heureux . Cette saison, il n’a joué que 11 rencontres toutes les compétitions confondues. Lié à Madrid jusqu’en 2022, Isco aimerait rejoindre le FC Séville de son ancien entraîneur Lopetegui. D’autres grosses écuries en Europe voudraient également de lui en occurrence la Juventus, Naples, Milan AC ou encore Manchester City. Le problème est que le Real Madrid exige au moins 50 millions d’euros pour un transfert du joueur. Le joueur également souhaite ne pas recevoir en dessous de 6,5 millions d’euros net par an. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est évaluée à 20 millions d’euros.

Luka Jovic, quitter Madrid pour se relancer

Recruté en 2019 en provenance de Frankfurt, le Serbe Luka Jovic n’a pas confirmé toutes les attentes placées en lui. Il a très peu joué et n’a jamais su prouver à Zinedine Zidane qu’il est la meilleure alternative pour Karim Benzema, intouchable. Dans la hiérarchie, Mariano Diaz lui a encore chopé la deuxième place. Un retour à l’Eintracht à Francfort n’est pas écarté. Il y aurait aussi une possibilité de le voir évoluer en Serie A (Italie) ou en Premier League. Des équipes s’intéressent à celui qui coûte 20 millions d’euros sur le marché.

Odriozola, un nouveau prêt

Au Real Madrid depuis 2018, l’arrière droit espagnol n’a jamais pu avoir une véritable chance. Parti, il y an en prêt au Bayern Munich, il a remporté la Ligue des Champions avec le club allemand. Cette prouesse, a amené son club employeur à le rapatrier. Mais les blessures et surtout la concurrence ont joué en sa défaveur. Zidane ne compte pas sur lui et lui préfère Lucas Vasquez ou Nacho Hernandez. Selon les informations, Florentino Perez inclurait Odriozola et Mariano Diaz dans le recrutement de Pau Torres l’été prochain.

Le cas Marcelo

Sur le départ l’été dernier et notamment cité comme étant sur les tabloïds de la Juventus de Turin, le brésilien Marcelo est finalement resté au Real Madrid. Malheureusement ses performances ne portent pas encore chance au club (puisque avec lui dans le jeu, le Real Madrid n’a jamais gagné en Liga). Certes, il a une bonne côte en Europe mais Zinedine Zidane compte toujours sur son expérience.

Le bilan sera fait à la fin de ce court mercato hivernal intervenant dans un contexte particulier de Coronavirus.