Le streetwear japonais est un style vestimentaire qui, contrairement aux idées reçues, s’adresse à un grand public. Il est vrai que le streetwear japonais plaît beaucoup aux otakus et aux amoureux de la culture japonaise. Toutefois, ce style vestimentaire séduit de plus en plus de personnes, simplement passionnées par la mode. Le streetwear japonais jouit d’une originalité naturelle, grâce à la richesse de la culture japonaise.

L’origine du streetwear au Japon

À l’origine, le streetwear est un style vestimentaire tout droit venu des États-Unis. Très présente dans les milieux urbains, cette mode a vu le jour dans les années 80-90. D’ailleurs, c’est la culture hip-hop et le skate qui ont grandement contribué au développement du streetwear à travers le monde.

Le phénomène streetwear a très vite envahi la planète, jusqu’à se retrouver au pays du soleil levant. Au Japon, ce style vestimentaire connu immédiatement un véritable succès. En effet, le style japonais très strict et codifié fut alors bouleversé par l’arrivée du streetwear, en commençant par le quartier d’ Harajuku . Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le quartier Harajuku (原宿) est le berceau de la mode au Japon, où toutes les nouvelles tendances émergent. Et c’est aussi à Harajuku, que le style streetwear a émergé au Japon.

Il est important de noter que les japonais n’ont pas totalement adopté le look streetwear venu des USA. En effet, les japonais l’ont remanié de manière à ce qu’il s’adapte à leur propre culture.

Streetwear classique et streetwear japonais : quelles différences ?

Faire la différence entre le streetwear dit “classique” et celui “made in Japan” est assez simple. Entre autres, sur les vêtements arborant un style streetwear japonais, vous retrouverez systématiquement des motifs nippons.

Les motifs retrouvés dans le streetwear japonais sont divers et variés. Ils peuvent s’appuyer des caractères typographes employés par les japonais, plus précisément des Kanjis (漢字). Mais aussi, de phrases écrites à l’aide des deux syllabaires utilisés au Japon, les hiraganas et katakanas. Également, le streetwear japonais est caractérisé par l’utilisation de symboles typiques de la culture japonais, comme celui de la carpe (鯉).

Mis à part les motifs, l’aspect global des vêtements streetwear japonais reste très similaire à ceux du streetwear Américain. Ils sont amples, légers, et surtout, permettent une grande liberté dans les mouvements. Toutefois, le streetwear japonais n’hésitent pas à s’amuser avec les vêtements traditionnels japonais, en remaniant par exemple des vestes de kimono.

