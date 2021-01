Pourquoi il y a un Code de la route ? est un nouveau documentaire de la collection 1, 2, 3, partez !, des éditions Gulf Stream, à paraître ce mois de janvier 2021. Un livre, au format roman, pour les jeunes lecteurs, à partir de 6 ans, qui vient répondre à une dizaine de questions autour du Code de la route.

Après un sommaire qui présente dix questions et trois activités, entre autres, une première question est à retrouver sur une double page. Ainsi les enfants découvrent s’ils peuvent faire ce qu’ils veulent sur la route. Des lieux publics, des espaces partagés par différentes personnes, où la cohabitation doit se faire, il y a des règles qui s’imposent ! Aussi, pour assurer la sécurité des piétons, cyclistes, automobilistes, motocyclistes et autres utilisateurs d’engins de déplacement, il y a le Code de la route. Il réunit toutes les règles qui doivent être respectées par tous, sur la voie publique.

Ainsi de suite, à chaque double page, une nouvelle question est à découvrir, avec une réponse et un peu plus, pour les plus curieux et les plus curieuses. En effet, une réponse est présentée aux jeunes lecteurs, mais plus encore, des informations supplémentaires, des anecdotes, des références, de l’histoire… Les réponses et explications sont courtes et claires, afin que les enfants puissent apprendre et comprendre facilement ce Code de la route, qui permet de protéger tout le monde. Ainsi les panneaux se dévoilent, tout comme les trottoirs et les chaussées, les véhicules, les protections… Des activités viennent compléter le documentaire, pour une partie plus ludique, tout en restant informative et éducative. Un quiz et un glossaire complètent l’ouvrage riche et intéressant. Des illustrations amusantes apportent un peu d’humour à ce documentaire sur le Code de la route, qui sensibilise aussi les enfants de manière ludique.

Pourquoi il y a un Code de la route ? est un documentaire des éditions Gulf Stream, un petit livre riche et captivant, qui propose aux enfants de découvrir les bons gestes à adopter sur la route, afin que tout le monde se sente en sécurité, à travers des questions et réponses intéressantes et enrichissantes. Un petit livre qui fait grandir…