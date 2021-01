Le jardin, Paris – Le thème de la différence abordé avec poésie

Le jardin, Paris est un nouvel ouvrage de Gaëlle Geniller, paru aux éditions Delcourt, le 6 janvier 2021. Une bande dessinée qui présente un récit complet, abordant, avec poésie, tendresse et sensibilité, le thème de la différence, à travers un jeune homme qui est comme toutes les filles qu’il fréquente depuis toujours.

Ce soir-là, une pluie chaude, presque étouffante, tombait sur Paris. Le jardin, un cabaret, avait ouvert ses portes et les clients attendaient patiemment. Il était vingt-et-une heure, Rose allait danser pour la première fois, dans l’une de ces nuits enivrantes de Paris. Une fois sa représentation terminée, le jeune garçon entre dans les coulisses, il se pose de nombreuses questions. Il se demande si les gens ont applaudi, il a les jambes qui tremblent… Autour de lui des voix répondent, le rassurent, le félicitent. Les danseuses sont autour de lui et sa mère vient le serrer dans ses bras. Quelque temps, le jeune homme pense au jardin où il a grandi. Il pense qu’un jardin n’est pas toujours plein de fleurs, de plantes ou de verdure. C’est également un endroit où grandissent de belles choses. Rose se remet à peine de sa représentation, il n’a toujours pas réussi à dormir.

Ainsi, le récit présente Rose, un jeune garçon, une fleur parmi d’autres au cabaret Le jardin. Un garçon qui a grandi avec les danseuses, dans cet univers particulier et beau. Epanoui, il vit dans une ambiance familiale et chaleureuse, qui l’ont inspiré depuis toujours, aussi, c’est tout naturellement qu’il a eu envie de faire de la scène et de danser pour le public, effeuilleuse, à son tour… La bande dessinée de 224 pages se lit facilement, elle est très entrainante et captivante, avec ce garçon d’une tendresse incroyable, qui trouve sa place dans ce cabaret, proposant ainsi un nouveau type de spectacle. Devenant une vedette, il va devoir prendre du recul, grâce à ses amies et son entourage bienveillant. Le récit est très doux, plein de tendresse et de justesse, pour ce jeune homme différent, qui s’émancipe petit à petit, et s’assume, malgré la peur du regard des autres. Il sait tout simplement qui il est même s’il ne sait pas où il va. Le dessin est moderne, fluide, doux et vif, présentant de belles planches à découvrir.

Le jardin, Paris est un bel ouvrage des éditions Delcourt, un récit complet qui aborde le thème de la différence, tout en poésie, à travers un jeune homme qui a grandi dans un univers féminin et artistique, entre scène et magie, qui souhaite, lui aussi se produire devant un public.