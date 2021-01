So Repetto, l’eau de toilette à s’offrir rapidement

A la rédaction, nous avons été charmé par le parfum “So Repetto” de la marque Repetto et nous tenions absolument à vous le faire découvrir ! Entre notes fruités et féminité il n’y a qu’un pas ! Êtes vous prête à vous faire croquer ?

La maison Repetto depuis 1947

C’est Rose Repetto qui a créé la maison Repetto en 1947. Elle créait ses premiers chaussons de danse selon la technique du “cousu retourné » , méthode aujourd’hui utilisée pour la confection de nos chaussures. Ce n’est que plus tard, en 2013, que la maison Repetto s’essaye à la parfumerie avec son tout premier parfum “l’Eau de toilette”, délicat mélange de poire, de fleur de cerisier, de rose, de fleur d’oranger et de vanille et de bois ambré. Le tout évoquant la grâce, la subtilité, la légèreté d’une danseuse étoile.

So Repetto, gourmand et pétillant à souhait

Que ce soit pour vous ou à offrir, vous devriez vite devenir fan de So Repetto, l’eau de toilette pétillante de Repetto. Attention, c’est une édition limitée alors profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

Ce parfum a un côté pétillant, millénial et fun. Il est composé de notes florales fruitées, de baies roses, d’iris et de bois de cachemire. Ainsi sa fragrance mêle floralité aérienne et féminité virevoltante. Autant d’ingrédients pour complètement craquer sous son charme. Avec son sillage fruité, vous serez forcément à croquer. Gare à vous dans la rue ! On vous aura prévenu !

Et le flacon dans tout ça ? Son flacon est ultra coloré, pleins de petits pois rose so chic, so trendy et très girly qui laisse exploser toute sa féminité. Cet effet d’optique captivant est un malicieux clin d’œil au Pop Art, mouvement détonnant qui fit vibrer les années 60, époque de la création des fameuses ballerines de la Maison.

Porter So Repetto c’est montrer que “je suis une femme sexy, malicieuse et pleine de ressources”. Avec So Repetto, vous pourrez ainsi montrer votre côté pétillant tout en douceur. C’est un parfum qui sublime donc la femme.

Alors allez-vous vous laisser charmer par ce parfum ?