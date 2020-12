Mademoiselle Rochas In black, le parfum à offrir

Que l’on parle mode ou parfum, quand on entend parler de la maison Rochas on pense avant tout à la féminité, le romantisme et le charme incarné. En 2020, son emblématique parfum Mademoiselle Rochas se réinvente et se montre plus rock ‘n’ roll que jamais. Alors, qu’en est-il de sa nouvelle édition ? Voici notre avis sur le parfum Mademoiselle Rochas In Black.

Rochas, un savoir faire depuis 1945

Célèbre enseigne de la parfumerie française, Rochas imagine sans cesse des parfums qui marquent les esprits. En 1945, l’histoire débute avec la première création de la maison. Pour le fondateur Marcel Rochas, le but est d’évoquer à travers une fragrance l’élégance à la parisienne, à la fois légère et audacieuse. Ce parfum répond au nom sans équivoque de « Femme » en hommage à son épouse et muse Hélène.

Depuis, Rochas n’a de cesse que de nous surprendre avec des senteurs de plus en plus marquée en féminité. La femme Rochas c’est celle qui sait évoluer et devenir la femme qu’elle a toujours désirée.

Mademoiselle Rochas In black, la composition sensuelle

Rebelle, téméraire, sauvage mais à la fois tellement glamour et romantique, Mademoiselle in Black est dans l’ère du temps.

Au coeur de la fragrance, on retrouve un cuir flamboyant qui se mêle à la douceur d’un accord floral de rose piquante et d’aubépine exprimant ainsi toute la féminité du parfum. En note de tête, on retrouve l’éclat de la bergamote avec une association de la thé à la mûre donnant toute sa rondeur au parfum. Et pour finir, Mademoiselle Rochas in black laissera dans son sillage une odeur de vanille noire intense mêlée à des touches d’ambroxan et de mousse.

Au final, ça pep’s, c’est rock, c’est fun, c’est envoûtant !

Un flacon Glamour et Rock pour une femme sûre d’elle

Mademoiselle Rochas n’a de cesse de se réinventer. Et cette fois, c’est en noir que la demoiselle se renouvelle découvrant un tout autre aspect de sa personnalité. Avec son esprit rock et son petit noeud noir en cuir lisse et clouté, on ne peut que craquer sur ce flacon résolument so chic tout en rondeur.

En bref, la femme Mademoiselle Rochas in Black est une femme qui s’assume, déterminée et qui propose sa propre vision des choses. Une femme du XXIème siècle ! Voici donc un parfum qui la définit totalement, en toute splendeur.

Alors qu’attendez vous pour foncer sur ce parfum ?