Splash Toys – Jeux et jouets tendance pour les enfants !

Splash Toys, dénicheur de tendance, créateur et distributeur français de jouets et jeux, ne cesse de se développer depuis 2007, présentant toujours plus d’univers différents et adorables, pour émerveiller, éveiller et amuser les enfants.

PME située en Normandie, Splash Toys est une marque française, qui depuis quelques années a su trouver sa place, dans le marché des jeux et jouets. Créateur et distributeur, la marque est innovante et sait également suivre les tendances, pour savoir plaire autant aux enfants qu’aux parents.

Ainsi, après vous avoir présenté des jouets Splash Toys, France Net Infos vous propose deux jeux différents, mais tout aussi passionnants, pour les enfants, parmi les nouveautés et la sélection de ce Noël 2020.

Parmi les jeux créatifs de la marque, le Spirograph Multicolore & pailleté est un coffret original et tendance, qui propose une nouvelle version de ce grand classique de spirographie. A l’intérieur de la jolie boîte se trouvent un anneau antidérapant, six roues Spirograph pailletées, un stylet en plastique, huit feuilles de papier à gratter pailletées, huit feuilles de papier à gratter multicolores, deux feuilles de stickers pailletés et multicolores, un guide d’utilisation et un bac de rangement. L’activité est toujours aussi plaisante, mais plus encore ici, avec les feuilles à gratter, qui offrent une nouvelle dynamique à cet exercice artistique. Comme les cartes à gratter, l’encre noire cache de belles couleurs arc-en-ciel, ou encore des belles paillettes scintillantes. Les enfants peuvent réaliser de superbes dessins graphiques, de jolies cartes à offrir ou encore coller un sticker unique, sur un cadeau à offrir. Le coffret est complet, bien rangé, permettant ainsi de revisiter cette activité indémodable, qui plaît toujours autant.

Du côté des jeux de société, le nouveau jeu Cargo Barjo permet de jouer en famille, pour les enfants à partir de 4 ans, et de deux à quatre joueurs. Un coffret qui contient un cargo, une vague, vingt-quatre containers, quatre barils, quatre broches pour doigts, un pélican, un spinner et une notice de montage, avec les règles du jeu. Le but du jeu est simple, il ne faut pas faire tomber la cargaison du cargo ! Ainsi, les joueurs, chacun leur tour, vont devoir tourner le spinner, pour savoir ce qu’ils doivent déposer sur le cargo. Des containers, barils et autres à mettre en équilibre sur le cargo qui peut pencher à tout moment si l’ensemble n’est pas stable ! Chaque joueur reçoit ces containers et barils à poser, le premier qui a tout posé gagne la partie, même si entre temps, tout à dégringoler du cargo plusieurs fois ! Le jeu est amusant, permettant de travailler la motricité fine des enfants, tout comme la concentration et la dextérité. Les jeunes joueurs rigolent dès que containers et barils tombent du cargo pas stable.

Splash Toys est une marque française de jouets et jeux, qui présente quelques belles nouveautés pour ce Noël, dont le coffret Spirograph Multicolore & pailleté original et fun, ainsi que le jeu de société Cargo Barjo très amusant, pour jouer en famille.

